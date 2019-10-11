В полиции уточняют, что погибших нет. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу.
Нападавший задержан, это мужчина в возрасте 40-50 лет, сообщает полиция.
Все посетители и сотрудники магазинов были эвакуированы из торгового центра, также остановлено движение на улицах близ ТЦ.
О возможных мотивах нападения ничего не сообщается. Сейчас полиция изучает все обстоятельства.
"На начальном этапе расследования мы рассматриваем все возможные версии, касающиеся мотивов нападавшего, и изучаем обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции Манчестера.
По данным врачей, сообщение о нападении поступило в 11:17 по местному времени (13:17 по Москве).
На месте происшествия, судя по публикуемым в соцсетях снимкам очевидцев, находится большое число сотрудников полиции.