Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии

Норвежский нобелевский комитет назвал лауреата Нобелевской премии мира за 2019 год. Им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

На премию мира в этом году претендовали более 200 человек и 85 организаций. Полный список, по традиции, держался в секрете.

Эксперты называли в числе фаворитов молодежных активисток Ильвад Эльман из Сомали и Хаджер Шариф из Ливии, а также активиста из Гонконга Натану Лау. Также в числе кандидатов неоднократно упоминалась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Премия, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, "добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В прошлом году награды удостоились хирург из Конго Дени Муквеге и правозащитница Надя Мурад.