Президент США Дональд Трамп не исключил посредничества США в конфликте между Турцией и сирийскими курдами. Об этом глава Белого дома написал вечером в четверг, 10 октября, на своей странице в Twitter.

"Мы разгромили на 100 процентов калифат ИГ ("Исламское государство". - Ред.), и у нас больше нет войск в районах Сирии, которые сейчас атакует Турция. Мы идеально справились со своей задачей! Но теперь Турция нападает на курдов, с которыми воюет уже 200 лет… У нас есть три возможности на выбор: отправить в регион тысячи солдат и выиграть военным путем, жестко финансово задавить Турцию через санкции или стать посредником между Турцией и курдами!" - написал Трамп в своем микроблоге.

We defeated 100% of the ISIS Caliphate and no longer have any troops in the area under attack by Turkey, in Syria. We did our job perfectly! Now Turkey is attacking the Kurds, who have been fighting each other for 200 years....