Родителей в России хотят штрафовать за курящих детей

МВД России предлагает ввести административную ответственность для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Такие идеи звучали и раньше, но не получили поддержки. Эксперт рассказал Би-би-си, как это может работать.

Что предлагают?

23 сентября в МВД прошло заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Его вел министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По итогам был составлен протокол.

Предпоследний его пункт звучит так: "До 23 октября 2019 года иницировать перед Роспотребнадзором направление обращения в минюст России о внесении в проект Кодекса РФ об административных правонарушениях нормы, устанавливающие административную ответственность родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними".

То есть: МВД хочет, чтобы минюст подготовил норму о штрафах для родителей и внес ее в проект нового КоАП.

Что это за новый КоАП? В этом году в правительстве решили, что нынешний кодекс, который с годами обрастал все новыми нормами, не нужно переписывать - проще создать новый. В марте премьер Дмитрий Медведев поручил минюсту и минэкономразвития подготовить концепцию нового документа. Она была опубликована в июне, предложения продолжают поступать, и вот у МВД родилась такая идея.

Это впервые?

Нет. Издание TJournal напомнило в четверг, что штрафовать родителей за курение детей еще десять лет назад - в марте 2009 года - предложил депутат Госдумы, член партии "Единая Россия" Роберт Шлегель (бывший комиссар движения "Наши").

Была еще одна такая инициатива в 2014 году - Архангельского областного совета. Обе не получили поддержки правительства, пишет ТАСС. Шлегель свой законопроект отозвал.

Была и третья попытка. В апреле этого года депутаты госсовета Удмуртии сообщили, что хотят внести в Госдуму законопроект о введении штрафов для родителей курящих детей - до 3 тысяч рублей.

Дадут ли этому ход?

Первой об инициативе МВД в четверг написала газета "Известия". Позже в четверг министерство уточнило, что административные штрафы для родителей курящих подростков могут составить от 1,5 до 2 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре газете сказали, что комментарии давать пока преждевременно. Минюст заявил, что инициатива в ведомство не поступала.

Введение ответственности для родителей, чьи дети курят, требует экспертной и аналитической оценки, в том числе на основе опыта других стран, подтверждающей эффективность такой меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава России.

Конвенция ВОЗ по борьбе с табаком не предусматривает штрафов для родителей, отмечает издание.

Эта мера вряд ли окажется эффективной, сказал "Известиям" председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Он предлагает не штрафовать родителей, а повышать акцизы на сигареты.

Глава аппарата правительства Константин Чуйченко говорил, что новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Что об этом думают юристы?

Евгений Антонов, юрист:

"В МВД должны детально обосновать, в чем необходимость ужесточения ответственности родителей.

Что касается норм закона, то в КоАП есть статья 5.35 - это неисполнение родителями и другими законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Эта статья достаточно универсальная. И, скорее всего, речь пойдет об этой ответственности. Потому что критерии исполнения или неисполнения обязанностей достаточно размыты.

Что должны делать родители? Родители должны делать все для благополучия и нормального морального облика своих детей. Получается, что если ребенок оступается где-то и это фиксируется, то родитель привлекается к ответственности.

Но это верхушка айсберга, потому что МВД должно определить, это антитабачная мера или антикурительная мера. У нас курение не запрещено, у нас запрещено только употребление табака. Есть антитабачный закон, а не антикурительный.

Если это заработает, то по зафиксированным фактам курения дети сразу будут ставиться на учет в отдел по делам несовершеннолетних - они совершили поступок, за который в силу возраста еще не несут ответственности, ответственность будут нести родители.

Бюджет, конечно, получит деньги, в МВД будет улучшена статистика по делам об административных правонарушениях, у судов, и без того перегруженных, будет дополнительная нагрузка, потому что родители будут обжаловать фиксацию фактов".