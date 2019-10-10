Зеленский отрицает давление Трампа на него

Дональд Трамп не пытался шантажировать Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле и личной встречи в сентябре, заявил украинский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление. Трамп не пытался шантажировать Зеленского ни в ходе их июльского телефонного разговора, ни в ходе сентябрьской встречи, заявил во время пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 сентября, глава украинского государства.

По его словам, целью телефонного разговора с Трампом было организовать последующую встречу. Кроме того, Зеленский хотел доказать главе Белого дома, что Украина не является страной коррупционеров и новое руководство намерено бороться со взяточничеством. "Не только Трампа, но и многих представителей США интересует вопрос о том, куда идут деньги американских налогоплательщиков. Это нормально", - отметил он.

Двусторонняя встреча с Путиным

Кроме того, Зеленский считает необходимой свою двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным с целью урегулирования в Донбассе. Однако проведение подобных переговоров сейчас не обсуждается. "Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против… Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны", - отметил он, добавив, что в настоящее время вопросы прекращения войны на востоке Украины будут решаться в "нормандском формате".

По словам украинского президента, проведение встречи "нормандской четверки" планировалось на 16 сентября, но Москва не подтвердила эту дату.

Донбасс, Крым и амнистия - темы для "нормандского формата"

В рамках переговоров в составе Украины, РФ, ФРГ и Франции Зеленский намерен обсуждать статус Донбасса, проблему Крыма, а также вопросы амнистии. Он напомнил, что закон об амнистии был принят еще во время президентства Петра Порошенко, но им не подписан. "Никто не отвечает за этот вопрос, поэтому этот вопрос должен обсуждаться в "нормандском формате", - заявил он.

Также Зеленский подчеркнул, что продолжение переговоров "нормандской четверки" зависит от разведения сил в Донбассе. "Пока туда будут приезжать разные люди с разных сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения - не будет и "нормандского формата", - указал он.

Зеленский не боится нового "Майдана"

Одновременно Владимир Зеленский посоветовал жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса не верить российскому телевидению. "Это могут сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их", - отметил он.

По словам украинского лидера, он не боится начала новых массовых протестов. Если общество не захочет продолжения его президентства, он "в любой момент и любую секунду" готов уйти вместе со своей командой. "Кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь", - подчеркнул он.

Громкий политический скандал в Соединенных Штатах вспыхнул в связи с телефонным разговором президента США и его украинского коллеги 25 июля. В ходе беседы Трамп, по данным американских СМИ, пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера. Дональд Трамп отверг обвинения в давлении, назвав этот звонок "дружелюбным", и дал разрешение на публикацию стенограммы беседы. В свою очередь Зеленский в кулуарах сессии Генассамблеи ООН также заявил, что никто не пытался давить на него. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о подготовке процедуры импичмента главы Белого дома.