Президент Германии приедет на место нападения в Галле

Казалось, что в сегодняшней Германии нападения на синагогу с прихожанами невозможны, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер, призвав к солидарности с еврейской общиной.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) приедет на место нападения в Галле, где накануне были застрелены два человека. В четверг, 10 октября, Штайнмайер посетит синагогу, в которую пытался проникнуть злоумышленник. Кроме того, глава германского государства встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония-Анхальт Райнером Хазелоффом (Rainer Haseloff).

После происшествия в Галле Штайнмайер заявил об "ужасной новости" и призвал к солидарности с еврейской общиной. Казалось, что в сегодняшней Германии подобные нападения на полную прихожан синагогу давно невозможны, отметил он.

Тем временем полиция продолжает фиксировать следы преступления в городе Ландсберге близ Галле, где преступник также открыл стрельбу после нападения на синагогу. На въезде в Ландсберг полиция установила заградительную зону. Полиция также провела обыски в нескольких домах.

Предполагаемый преступник - правый экстремист

Накануне полиция задержала предполагаемого правоэкстремиста, 27-летнего немца Штефана Б. (Stephan B.), подозреваемого в нападении в Галле и Ландсберге. Следствие располагает видеозаписью, которую нападавший, по всей видимости, сделал камерой, установленной у него на шлеме. Снятое позволяет делать вывод об антисемитских и правоэкстремистских мотивах стрельбы. Предполагаемый преступник неоднократно произносит ругательства в адрес евреев и турок.

Подозреваемый сначала пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего иудейского праздника Йом-Кипур находились порядка более 50 человек. По словам председателя еврейской общины Макса Привороцкого (Max Privorozki), он видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Однако дверь была заперта, и нападавший не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице прохожую, которая обратилась к нему, а затем мужчину, находившегося в кебабной неподалеку, и скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в Ландсберге, расположенном в 15 километрах от Галле.

Меркель посетила синагогу в Берлине в знак солидарности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила глубочайшее соболезнование родственникам жертв трагедии. "Мы выражаем солидарность всем евреям в праздник Йом-Кипур, благодарность силам безопасности, которые еще проводят операцию", - написал в Twitter официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Вечером Меркель посетила в знак солидарности синагогу в Берлине.