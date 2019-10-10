Президент США: "Мы окажем содействие, если нам обеспечат наши права"

Дональд Трамп пообещал способствовать дознанию в Конгрессе в рамках процесса его импичмента, но только если за ним сохранят "все права". Об этом президент США заявил в среду в ходе своего выступления на мероприятии под названием "Транспарентность в федеральном руководстве", прошедшем в Белом доме.

Отвечая на вопрос репортера: "Окажете ли Вы содействие [Конгрессу], если Палата представителей будет голосовать по импичменту в полном составе?" – Трамп сказал следующее:

"Мы окажем содействие, если они обеспечат нам наши права. Это зависит и от того, не скажут ли они: у вас не может быть адвоката, вы не можете задавать вопросы, в зал не допускаются свидетели, – в общем, все эти вещи, которые настолько лишены смысла, что даже один из репортеров сказал мне: "это – реально несправедливая ситуация"...

Далее президенту Трампу был задан вопрос: "Как Вы отреагируете на слова [кандидата в президенты США от демократов] Джо Байдена о том, что Вам должен быть объявлен импичмент"?

"Ну что, [рейтинг Байдена] падает как камень, – ответил на это глава Белого дома. – Факты его коррумпированности записаны на пленку. Я имею в виду, что он сказал: мы не дадим [украинцам] два миллиарда долларов – или сколько там было – пока они не избавятся от этого прокурора. И затем, вот вам пожалуйста: прокурора больше нет...".

"А потом его (Байдена) сын изымает полтора миллиарда долларов из Китая, и, кстати, те 50 тысяч долларов, что он получал каждый месяц, выглядят так, словно он с чьим-то другом делит 168 тысяч долларов. А потом его сын, которого исключили из рядов ВМС, получает еще три миллиона долларов".

"Так что рейтинг Байдена падает как камень, и номинации он не добьется, – резюмировал Трамп. – Я уже давно думал, что так оно и будет. Я не думаю, что он добьется [номинации]... Похоже, он больше не лидер [демократической] гонки".