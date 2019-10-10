ФОТО: Турция начала наступление в Сирии без согласия США на это

Турция начала наземную военную кампанию против сил курдского ополчения на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что цель операции - предотвратить создание коридора террора вдоль турецкой границы.

Турецкие силы также намерены создать так называемую зону безопасности, в которую предположительно будут переселены до двух миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции.

Курдское ополчение заявляет, что намерено сопротивляться турецким войскам, и между ними уже произошло несколько столкновений.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Турции добро на начало военной операции на севере Сирии.

При этом Помпео поддержал решение Дональда Трампа вывести американские силы из этого района. Это решение американского президента было раскритиковано как в самих США, так и за пределами страны.

Сам Дональд Трамп после начала авианалетов назвал операцию Турции против сирийских курдов плохой затеей.

Положение в театре боевых действий



Курдские ополченцы были ключевым союзником США в борьбе с силами группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России и других странах) .

Сейчас в районах под контролем курдов в специальных лагерях и тюрьмах содержатся тысячи захваченных в плен боевиков ИГ, а также их семьи. На данный момент не ясно, продолжат ли курды охранять эти места заключения в случае серьезных столкновений с турецкими войсками.

Многие наблюдатели опасаются, что в результате в регионе вновь возродится и начнет набирать силу ИГ.

Представители вооруженных сил США заявили, что в их руках сейчас находятся двое боевиков ИГ с британским гражданством. Эти двое известны тем, что они и пытали и убили почти 30 западных заложников.

Эль Шафи Эльшейх и Александа Коти были частью британской ячейки ИГ, которую называли "Битлз". До недавнего времени они содержались в одной из курдских тюрем.

В среду ряд городов и деревень на курдской территории подверглись авиаударам и артиллерийскому обстрелу. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

По словам представителей курдского ополчения, погибли не менее пяти гражданских лиц, и еще 25 получили ранения.

Министерство обороны Турции заявило, что турецкие войска вошли на территорию Сирии к востоку от реки Евфрат.

Как сообщили турецкие вооруженные силы в "Твиттере", были нанесены удары по 180 объектом, контролируемым, как было сказано "террористами".

Курдское руководство объявило всеобщую мобилизацию, призвав всех, кто способен держать в руках оружие, направляться в сторону турецкой границы, чтобы оказывать сопротивление.

Они также призывают возглавляемую США коалицию объявить их регион зоной, где запрещено применение авиации.

Международная реакция



Представители ЕС уже заявили, что так называемая "безопасная зона, которую Турция хочет создать на севере Сирии, вряд ли будет соответствовать международным стандартам по вопросу о возвращении беженцев на родину.

Бельгия, Франция, Германия, Польша и Великобритания призывают созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для того, чтобы обсудить события на севере Сирии.

Этот же вопрос будет обсуждаться на заседании стран Арабской лиги в Каире 12 октября.