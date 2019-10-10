1. Путинизм держится на дорогой нефти и цензуре. Убери что-нибудь одно — и на следующий день мы живем в другой стране.

2. За имперскую паранойю придется платить каждому из нас. Задайте каждый себе вопрос: что вы лично выигрываете от аннексии Крыма? И увидите. Ничего. Сплошные проблемы. И последнее. Нам нужен вечный враг рядом? Я имею ввиду Украину и ее замечательный и близкий нам народ.

Статьи по теме:
Бывший вице-премьер Чечни: "За убийством Немцова стоит непосредственно президент РФ Путин"  (99)
ПАСЕ приняло резолюцию по убийству Немцова, российская делегация отказалась голосовать  (7)

3. Гуманизация России может стать хорошей национальной идеей, значительно лучшей национальной идеей, чем восстановление нашего былого ракетного величия.

4. Американская программа по доставке на Марс и эксплуатации марсохода нового поколения Curiosity обошлась в три с половиной раза дешевле, чем стоимость строительства дороги Адлер - Красная Поляна.

5. Коммунисты в России очень специфичны. Вместо защиты интересов простого народа они защищают монополии, грудью встают на поддержку "Газпрома" и железных дорог, потому что считают их основой государства. После захвата террористами театрального центра на Дубровке в Москве именно коммунисты выступили против создания специальной парламентской комиссии по расследованию.

Его вспоминают многие: