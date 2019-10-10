"Путинизм держится на дорогой нефти и цензуре": ТОП-5 цитат Бориса Немцова к 60-летию со дня рождения

9 октября, российскому оппозиционеру, государственному деятелю и физику Борису Немцову могло бы исполниться 60 лет. Читайте 5 популярных цитат политика.

1. Путинизм держится на дорогой нефти и цензуре. Убери что-нибудь одно — и на следующий день мы живем в другой стране.

2. За имперскую паранойю придется платить каждому из нас. Задайте каждый себе вопрос: что вы лично выигрываете от аннексии Крыма? И увидите. Ничего. Сплошные проблемы. И последнее. Нам нужен вечный враг рядом? Я имею ввиду Украину и ее замечательный и близкий нам народ.

3. Гуманизация России может стать хорошей национальной идеей, значительно лучшей национальной идеей, чем восстановление нашего былого ракетного величия.

4. Американская программа по доставке на Марс и эксплуатации марсохода нового поколения Curiosity обошлась в три с половиной раза дешевле, чем стоимость строительства дороги Адлер - Красная Поляна.

5. Коммунисты в России очень специфичны. Вместо защиты интересов простого народа они защищают монополии, грудью встают на поддержку "Газпрома" и железных дорог, потому что считают их основой государства. После захвата террористами театрального центра на Дубровке в Москве именно коммунисты выступили против создания специальной парламентской комиссии по расследованию.

Его вспоминают многие: