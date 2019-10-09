Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову за поднятое забрало росгвардейца

Deutsche Welle

Рассмотрев апелляцию на приговор фигуранту "дела 27 июля", Мосгорсуд оставил его в силе. Сторона защиты утверждает, что Кирилл Жуков даже не касался шлема росгвардейца, в чем его обвиняют.

Московский городской суд, рассмотрев в среду, 9 октября, апелляцию на приговор фигуранту "дела 27 июля" Кириллу Жукову, оставил приговор без изменения. В ходе заседания защитница осужденного Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела доказывающую невиновность Жукова видеозапись, сделанную очевидцем. Кирилл Жуков был осужден 4 сентября на три года колонии по обвинению в нападении на сотрудников Росгвардии в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Согласно данным следствия, он попытался поднять забрало шлема бойца Росгвардии.

Статьи по теме:

Рекомендуем: