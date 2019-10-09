Взять кредит в России стало сложнее: россиян снимают с долговой иглы

Каждый десятый российский заемщик отдает более половины дохода на погашение кредитов. Таких 5 млн человек, и центробанк решил снять их с долговой иглы. С октября он ввел новые правила для банков, и теперь закредитованным россиянам будет сложнее и дороже брать новые кредиты.

Русская служба Би-би-си выяснила у банкиров, чем грозят нововведения людям с высокой долговой нагрузкой.

Большинство банков говорит, что ставки по кредитам расти в ближайшее время не будут. Но при этом они собираются или уже ужесточили требования к сильно закредитованным клиентам. По мнению экспертов, если банки и будут давать им в долг, то под повышенные проценты.

ЦБ пытается сделать так, чтобы люди с большими долгами больше не брали кредитов. Это мягкий способ замедлить рост кредитования и при этом не нанести удар по и без того слабому экономического росту. Потребительское кредитование продолжает расти более чем на 20% в год, и о рисках избыточной долговой нагрузки говорил недавно президент Владимир Путин.

Фактически новое регулирование от ЦБ затронет около 5 млн человек. По данным Национального бюро кредитных историй, у такого числа россиян более 50% доходов уходит на выплату долгов. Это примерно 11,3% всех заемщиков.

Им и до этого было сложно получить новый кредит, а с 1 октября это стало почти невозможным. Хотя некоторые банки и утверждают, что у них есть клиенты, которые платят по кредитам больше половины своих ежемесячных доходов и при этом все равно остаются надежными.

Кому больше не дадут кредит



С 1 октября ЦБ обязал банки рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) физических лиц при выдаче им новых кредитов - это отношение всех ежемесячный платежей по кредитам заемщика к его доходу.

Если оно выше 50%, то банкам придется отправлять больше денег в резервы по таким кредитам. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова называла эти коэффициенты "близкими к запретительному уровню".

Какую долю доходов россияне отдают кредиторам



Банки также обязали проверять доходы клиентов и делать корректировки, если клиент не может подтвердить их в полном объеме.

"В целом по рынку для клиентов с неподтвержденным доходом уменьшится возможность получить кредит", - полагают в банке ВТБ.

Госбанк не пересматривал требования к заемщикам в последнее время.

"Действующие риск-процедуры не позволяют оформить кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой", - сообщил ВТБ и добавил, что прорабатывает "вопрос об изменении схемы оценки заемщиков" после введения ПДН.

В Райффайзенбанке кредит не дадут людям, которые больше 50% доходов отдают на выплату долгов. Исключение банк делает лишь для надежных клиентов: для них предельный уровень ПДН - 60%. В пресс-службе банка сообщили, что они используют эту систему много лет, а подготовка к введению ПДН носила технический характер.

"У нас порядка 10% клиентов, имеющих обязательства от 50% и выше от уровня дохода. Именно эта категория вероятнее всего столкнётся сложностями с получением кредита", - рассказывает первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, банк пока продолжит их кредитовать, так как сроки кредита и уровень рисков небольшие.

Сбербанк, самый крупный банк России по объемам кредитования, "всегда учитывал величину долговой нагрузки" при выдаче кредитов. С 1 октября банк собирается также учитывать то, сколько капитала ему придется отправить в резервы из-за ПДН.

Для кого вырастут ставки



Из опрошенных Би-би-си банков лишь один - Сбербанк - сообщил, что поднимал ставки по кредитам. Они выросли с 1 октября. Банк объяснил это окончанием маркетинговой акции.

"Таким образом, ставки вернулись к базовым значениям, установленным еще в 2018 году", - отметили в банке.

Второй по размерам после Сбербанка госбанк ВТБ на прошлой неделе, напротив, снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0,2 процентных пункта.

"Дальнейшее изменение ценовых параметров будет зависеть только от движения ключевой ставки и действий других игроков", - сообщили в банке.

В Райффайзенбанке ставки по кредитам наличными на сумму от 1,5 млн рублей также понизили: теперь ее нижний порог - 8,99% вместо 9,99% ранее.

В Совкомбанке ставки по кредитам не повышали и не планируют, передала пресс-служба ответ зампредправления Хотимского.

Банки будут компенсировать свои риски повышенными ставками для заемщиков с большой долговой нагрузкой, полагает Артур Александрович, генеральный директор Объединенного кредитного бюро.

По его мнению, требования обязательной проверки доходов ударят по людям, которые официально не устроены на работу: вместо банков они могут пойти в микрофинансовые организации.

Кредитование тормозит экономику



В 2015 году в России разразился долговой кризис: население взяло много кредитов в 2012-2014 годах, а затем на фоне девальвации рубля не смогло их вернуть. В 2015 году более 15% заемщиков отдавали кредиторам половину дохода и выше.

С тех пор, по данным НБКИ, эта доля ежегодно постепенно снижается и сейчас составляет около 11,3%. Еще 8% отдают 40-50% доходов.

Ситуация различается от региона к региону. Так в Амурской области предельно закредитован каждый пятый, в Красноярском крае - каждый шестой. В Москве доля таких заемщиков не превышает 8%.

В этом году Россия пережила другой бум - банкротств физических лиц. За девять месяцев число банкротств выросло в 1,5 раза до 46,7 тысяч человек. Оно увеличивается год от года с момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в 2015 году.

Количество банкротств в России растет каждый год



При этом кредитование населения продолжает расти, даже несмотря на все ограничения ЦБ. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила в конце сентября, что в августе кредитование выросло на 23,8% в годовом выражении.

Эксперты отмечают, что кредитование, долгое время поддерживавшее экономику, начинает ее тормозить.

По последним данным Росстата, ВВП во втором квартале вырос всего на 0,9%. При этом чуть более половины ВВП - это потребление домашних хозяйств. Оно увеличилось во втором квартале на 2,8%, став одним из основным драйверов роста.

Люди тратят не только уже заработанное, но и будущие доходы, залезая в долги.

Но в последнее время потребительские кредиты превращаются из мотора в тормоз для экономики. Экономисты Райффайзенбанка в сентябре писали, что ситуация с расходами населения начала ухудшаться, а основной причиной этого они называли рост платежей по кредитам, на которые приходится около 5% всех ежемесячных расходов населения.

Аналитики банка назвали это кредитование "лекарством с побочным эффектом".

Влияние потребкредитования на рост ВВП снизилось, заявила в конце прошлой неделе первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, в ЦБ надеются на рост доходов населения. Если он возобновится, это поможет оживить потребление и экономику в целом.