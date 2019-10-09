В германском городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт неизвестные открыли стрельбу. В результате в среду, 9 октября, погибли несколько человек, пишут местные СМИ, в том числе Mitteldeutsche Zeitung. Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой.
Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении.
Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.
Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910
— Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019
По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ведет поиски злоумышленников.