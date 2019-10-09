Нобелевскую премию по химии 2019 года дали за литий-ионные батареи

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей, объявила днем в среду Шведская академия наук.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019



В прошлом году лауреатами Нобеля стали трое ученых из США и Британии: исследовательница из Калифорнийского технологического института Фрэнсис Арнольд, профессор Университета Миссури Джордж Смит и почетный сотрудник лаборатории молекулярной биологии в Кембридже сэр Грегори Винтер - за изобретение способа "направлять эволюцию" и создавать новые ферменты и антитела.

Эти исследования уже используются на практике в производстве новых лекарств и экологического топлива.

Химия была близка Альфреду Нобелю - как известно, прекрасно разбиравшемуся во взрывчатых веществах, - и он вписал химию в свое завещание на второе место после физики.

И как ни странно, именно химики чаще других ученых - нобелевских лауреатов оказывались тесно связаны с политикой.

Двоим немецким химикам Гитлер запретил получать Нобелевскую премию в конце 1930-х годов.

Когда Нобель встречается с Лениным



Лишь два человека в мире имели звание нобелевского лауреата одновременно в двух разных областях, и оба проявили себя в химии: Мария Склодовская-Кюри и Лайнус Карл Полинг.

Знаменитая Мария Кюри, первая изучившая феномен радиоактивности, в 1903 году получила Нобеля по физике, а в 1911 - по химии.

Американский биохимик Лайнус Полинг в 1954 году получил самую престижную научную премию за исследование химической связи - притяжения между атомами, ионами и молекулами, благодаря которому формируются устойчивые молекулы химических веществ.

А уже восемь лет спустя Полинг удостоился Нобелевской премии уже как борец за мир.

Выступления ученого против испытаний ядерного оружия и против войны в целом плохо воспринимались американским правительством: его пытались лишить права выезда за границу и называли коммунистическим агентом.

Помимо Нобелевской премии мира участник движения ученых против ядерного оружия, подписант манифеста Альберта Эйнштейна и Бертрана Рассела и многих других петиций Лайнус Карл Полинг был удостоен и Ленинской премии за укрепление мира (до 1956 премия называлась Сталинской).