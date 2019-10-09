Активисты экологического движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) продолжили многодневную акцию протеста на улицах Берлина. В среду, 9 октября, неколько сотен демонстрантов заблокировали мост Маршалла через реку Шпрее в правительственном квартале германской столицы.
Демонстранты призывают к решительным действиям против изменения климата
Кроме того, уже третьи сутки остановлено движение на площади Большая Звезда в центре города, являющаяся крупным транспортным узлом. Еще одна группа протестующих собралась перед ведомством федерального канцлера. Активисты призывают правительство ФРГ к решительным действиям против изменения климата, указывая на недостаточность климатических пакетов Берлина.
#ExtinctionRebellion vor dem Bundeskanzler:innenamt !#BerlinBlockieren #TellTheTruth #ActNow pic.twitter.com/O8vNZ1jcNr— Extinction Rebellion Deutschland (@ExtinctionR_DE) October 9, 2019
Протесты движения "Восстание против вымирания" в Берлине начались 7 октября и вначале были сконцентрированы на Потсдамской площади и площади Большая Звезда у Колонны Победы. 8 октября полиция вытеснила демонстрантов с Потсдамской площади, движение по ней было восстановлено.
Зародившееся в Великобритании движение "Восстание против вымирания" считает своей целью увеличить давление на правительства для принятия более строгих мер по защите климата. Активисты заявили, что продолжат акции на текущей неделе как в Берлине, так и в других городах. В ближайшие две недели экоактивисты планируют протесты примерно в 60 городах по всему миру.