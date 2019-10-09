ПАСЕ отчитала Леонида Слуцкого за нарушение конфиденциальности

Глава комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий нарушил правила Парламентской Ассамблеи Совета Европы, пересказав в интервью российским медиа содержание закрытого заседания Мониторингового комитета ПАСЕ. Об этом говорится в официальном письме председателя этого комитета, британского консерватора сэра Роберта Гейла, направленном 8 октября главе российской делегации в Ассамблее, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

В письме Роджера Гейла от имени комитета, которое также было разослано членам российской делегации в Ассамблее и другим участникам заседания Мониторингового комитета ПАСЕ, состоявшегося 1 октября в Страсбурге, говорится, что Леонид Слуцкий в интервью российским медиа "не только нарушил правила конфиденциальности, установленные комитетом, но и исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания".

В документе содержится ссылка на интервью Слуцкого государственным российским информационным агентствам, в котором он заявил, что обсуждение в Мониторинговом комитете ПАСЕ носило "заведомо провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России". Слуцкий назвал представителей оппозиции и общественных организаций России, участвовавших в слушаниях, "источниками кривозеркалья", которые "представляют достаточно узкую прослойку гражданского общества и не отражают интересы большинства электората".

Леонид Слуцкий, избранный в Госдуму по списку партии ЛДПР Владимира Жириновского, находится под санкциями США и Европейского Союза. В 2018 году Слуцкий стал фигурантом скандала, причиной которого стали его приставания к женщинам-журналистам, работавшим в Государственной Думе. Сотрудница Русской службы Би-Би-Си представила аудиозапись с доказательствами этих действий депутата, однако коллеги Слуцкого по парламенту стали на его сторону.

Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, также участвовавший в заседании Мониторингового комитета ПАСЕ 1 октября, прокомментировал критику ПАСЕ в отношении Леонида Слуцкого в интервью Русской службе "Голоса Америки": "По правилам Мониторингового комитета ПАСЕ слушания проходят в закрытом режиме, и их участники могут комментировать только собственные слова. Прискорбно, что господин Слуцкий посчитал себя свободным от этих обязательств и начал рассказывать о выступлениях представителей российской оппозиции - разумеется, в заведомо искаженном виде, и хорошо зная, что мы не имеем права ответить. Мне бы очень хотелось процитировать слова господина Слуцкого и господина Кисляка на этом заседании, но я не считаю себя вправе нарушать правила Ассамблеи. Неудивительно, что за почти 16 лет отсутствия в Государственной Думе подлинной оппозиции её члены отвыкли от элементарных правил парламентской этики. Пускай вспомнят о них хотя бы в контексте Парламентской Ассамблеи Совета Европы".