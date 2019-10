Как сообщает TechCrunch, Instagram объявил об изменениях 7 октября, но окончательно вкладка пропадет до конца этой недели. При этом некоторые пользователи еще в августе сообщали о том, что у них исчезли «Подписки».

Когда изменения вступят в силу, при нажатии на значок сердца будут показаны только действия, связанные с аккаунтом пользователя.

Instagram is getting rid of its 'Following' listing, which showed users what their friends were engaging with. https://t.co/tLFb6l0Aom pic.twitter.com/yocSEaNNpi