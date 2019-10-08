"Варшавский концлагерь", которого не было: в "Википедии" 15 лет существовал фейк о выдуманном нацистском лагере смерти

На протяжении 15 лет, с 2004 по август 2019 года, в "Википедии" существовала статья, рассказывающая о действовавшем в Варшаве нацистском лагере смерти, который якобы был создан специально для уничтожения поляков, и где было убито более 200 тысяч человек. В ней говорилось о газовых камерах, якобы возведенных у Западного вокзала Варшавы.

"Впервые газ был использован 17 октября 1943 года. Были убиты 150 задержанных на улице поляков и 20 евреев из Бельгии. Тела были сожжены или в крематории, или в кострах, в том числе — на варшавском стадионе, или похоронены под сносимыми зданиями Варшавского гетто", — утверждалось в "Википедия".

Место, где когда-то располагался этот концлагерь, ныне стало своего рода объектом паломничества: сюда приезжают со всей Польши, здесь периодически проводят церемонии, отдавая дань священной памяти погибших — тем, кто умер мученической смертью в газовых камерах, расположенных рядом с железнодорожной станцией. О трагедии, случившейся 76 лет назад, напоминают памятники и мемориальные доски.

Но есть одна проблема: такого лагеря смерти не было. Нет исторических свидетельств, что в Варшаве когда-либо работали газовые камеры, нет документов, что здесь было убито более 200 тысяч человек. Но есть миф. Статья о Konzentrationslager Warschau, переведенная на несколько языков мира, в том числе и на русский, оказалась фальшивкой — одной из самых значительных фальсификаций в истории интернета.

Как пишет газета Haaretz, такого лагеря никогда не существовало. За 15 лет существования статьи только английский ее вариант прочли более полумиллиона раз. На нее ссылались такие авторитетные статьи "Википедии", как "Нацистские преступления против поляков" и "Лагеря уничтожения". В них "Варшавский концлагерь" соседствовал с Освенцимом и Майданеком.

Как пишет NEWSru Israel, написание подобных фальшивок вписывается в политику, проводимую польскими властями с цель пересмотра истории Холокоста. Согласно изданию, в Польше усиленно насаждается точка зрения, согласно которой главными жертвами нацизма были поляки, а не евреи. В распространении этого нарратива, пишет Haaretz, участвуют националистические СМИ и научные центры.

Они говорят о "Полокосте" — польском холокосте. Для этого число польских жертв нацистского режима преувеличивается, а еврейских нередко преуменьшается. Подобная концепция не смогла найти последователей ни в научных кругах, ни в международных СМИ, однако "Википедия" оказалась для нее идеальной площадкой.

В статье утверждается следующее: "Такой лагерь действительно существовал. В нем содержались евреи, направленные на снос полуразрушенного во время восстания гетто. Но он не был лагерем уничтожения, в нем не было газовых камер, и здесь не были уничтожены 200 тысяч поляков. Историки говорят о том, что число это было взято неспроста. Во время варшавского восстания 1944 года погибли 200 тысяч граждан Польши. Если добавить к ним столько же — мы получим 400 тысяч. Столько варшавских евреев погибли в Холокосте. Таким образом, польские жертвы становятся равными еврейским".

Именно вопрос о польской ответственности за Холокост стал причиной глубокого кризиса в отношениях Польши и Израиля — недавних тесных партнеров. Его началом стало принятие в 2018 году поправок к закону об Институте национальной памяти, так называемому "закону о Холокосте".

Согласно этому закону человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности мог быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года. Было запрещено использование фразы "Польские лагеря уничтожения".

В июне 2018 года параграф, вводящий уголовную ответственность за упоминание причастности поляков к преступлениям нацистов, был отменен сеймом Польши и президент Анджей Дуда подписал его новую версию. Тем не менее, власти Польши крайне негативно реагируют на любые упоминания о роли поляков в массовом уничтожении евреев на территории своей страны в годы Второй мировой войны.

В феврале 2019 года, во время визита в Музей истории польских евреев, расположенный на бывшей территории Варшавского гетто, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху произнес: "Поляки сотрудничали с немцами (во время Холокоста)". Это стало причиной отмены Иерусалимского саммита Вышеградской четверки.

Комментируя это решение, исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац процитировал высказывание покойного премьер-министра Ицхака Шамира, семья которого осталась в Польше и была уничтожена в годы Холокоста: "Многие поляки сотрудничали с нацистами… Поляки впитывают антисемитизм с молоком матери".

Эти слова вызвали в Польше бурю негодования. В конце сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что резкий рост антисемитских инцидентов в Польше в последние месяцы стал следствием "оскорбительного заявления" израильского министра иностранных дел Исраэля Каца.