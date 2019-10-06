США вводят новые ужесточения для иммигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает въезд в страну для иммигрантов без медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов. Иностранцам дается 30 дней после въезда в США на предоставление медстраховки или доказательства платежеспособности.

Новые правила вступают в силу с 3 ноября. Они распространяются на иностранцев, ходатайствующих об иммиграции в США из-за границы, но не на тех, кто уже находится в стране. Исключения также сделаны для обладателей американских виз, детей граждан США, несовершеннолетних, путешествующих без сопровождения взрослых; обладателей американского вида на жительство, проведших за пределами США более года; граждан Афганистана и Ирака, которые оказывали помощь правительству США.

В то же время распоряжение Трампа распространяется на супругов и родителей граждан США. Это затруднит положение тех семей, которые пытаются забрать своих родителей или супругов в Соединенные Штаты, отмечает DW.

В указе Трампа, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что новая мера призвана защитить американских налогоплательщиков. Расходы, связанные с лечением иммигрантов без страховки и средств на нее, переносятся на американцев в виде повышения налогов, страховых взносов и сборов за медицинские услуги, отметил президент США.

Общая сумма некомпенсируемых медицинских расходов на здравоохранение составила 35 миллиардов долларов за последние десять лет. В среднем затраты каждой больницы в США составляют около 7 млн долларов и могут привести их к банкротству, гласит документ. Также утверждается, что незастрахованные лица часто обращаются в пункты неотложной помощи по поводам, не требующим немедленного медицинского вмешательства, что приводит к очередям и промедлению с оказанием скорой помощи тем, кто действительно в ней нуждается.

В октябре в силу также вступает распоряжение, ужесточающее выдачу права на ПЖМ (грин-карт) иностранцам, которые, по оценке американских властей, с большой долей вероятности будут полагаться на государственные пособия. Новые правила распространяются на иммигрантов, которые получали социальные выплаты на протяжении более 12 месяцев за последние три года.

На этой неделе также стало известно, что правительство США намерено внедрить обязательный сбор образцов ДНК у иммигрантов. Данные будут передавать в базу генетических данных ФБР и использовать в случае совершения мигрантами преступлений, а также для выявления нелегалов. До сих образцы ДНК у иммигрантов брали, чтобы уточнить родственные связи.

Сроки введения такой меры пока не определены. У правозащитников планы принудительно собирать образцы ДНК вызвали опасения. По их мнению, это нарушает неприкосновенность личной жизни и гражданские свободы.