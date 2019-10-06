Молодой австриец из ревности расстрелял семью из пяти человек на курорте
NEWSru.com
06.октября 2019 15:58
aA
Vokietijos policija, polizei
Мужчина 25 лет убил пятерых человек на популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль). Об этом, как передает ТАСС. сообщил в воскресенье начальник криминальной полиции Тироля Вальтер Пупп на пресс-конференции.
Местный житель утром в воскресенье пришел в дом к своей бывшей девушке. Там он застрелил свою бывшую подругу, ее родителей, брата и ее нового молодого человека.
После убийства мужчина сдался полиции. У него изъят пистолет. Убийца признался в совершении преступления.
Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что убийцей был подросток.