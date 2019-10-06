Молодой австриец из ревности расстрелял семью из пяти человек на курорте

Мужчина 25 лет убил пятерых человек на популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль). Об этом, как передает ТАСС. сообщил в воскресенье начальник криминальной полиции Тироля Вальтер Пупп на пресс-конференции.

Местный житель утром в воскресенье пришел в дом к своей бывшей девушке. Там он застрелил свою бывшую подругу, ее родителей, брата и ее нового молодого человека.

После убийства мужчина сдался полиции. У него изъят пистолет. Убийца признался в совершении преступления.

Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что убийцей был подросток.