Российские порноактрисы раскрыли заработки за рубежом

Несколько российских актрис и актеров фильмов для взрослых рассказали о том, сколько они зарабатывают, снимаясь в порно за границей. Этими подробностями они поделились с журналистом Алексеем Пивоваровым в новом выпуске его программы "Редакция", опубликованном на YouTube.

Одними из героев выпуска стали Кирилл (псевдоним - Stefan) и Екатерина (псевдоним - Stella Cardo). Выходцы из России живут в венгерском Будапеште в одном доме с другими порноактерами и зарабатывают на производстве вебкам-видео, которые снимают там же. Пара призналась, что их ежемесячный доход равен приблизительно $5 тысячам (325 тысяч рублей), но их заработок нельзя назвать стабильным, так как он зависит от количества съемок.

Другая героиня фильма по имени Анна (псевдоним - Lovenia Lux) рассказала, что занимается продюсированием моделей. Она, в частности, рассказала о том, что заработок продвигаемых ею девушек может составлять от 200 до 3 тысяч евро в неделю (от 14 до 214 тысяч рублей). Анна отметила, что одна девушка получила $1 млн долларов (65 млн рублей) за весь рабочий период.

Как пояснила продюсер, девушки, с которыми она сотрудничает, не обязательно должны постоянно совокупляться на камеру. Она заявила, что в нынешнее время у зрителей востребованы видео, в которых женщины занимаются повседневными делами. Такие ролики продюсеры используют с целью последующего привлечения внимания к видео эротического содержания и порно.

Актриса фильмов для взрослых Кристина (псевдоним - Liya Silver), опровергла утверждение о том, что снимающиеся в порно актрисы в Европе зарабатывают по $50 тысяч (3,2 млн рублей) ежемесячно, но не исключила, что подобные цифры могут быть верными для звезд порноиндустрии в Соединенных Штатах.

Кристина поведала о том, что в среднем цена за съемку в сцене "парень с девушкой" в Европе варьируется от 500 до 600 евро (от 32 до 39 тысяч рублей). При этом актриса подчеркнула, что она установила цену за свои услуги выше средней по рынку, поскольку считает неуважением к себе сниматься в фильмах для взрослых за меньшие деньги.