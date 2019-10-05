"Руки прочь от Саши-шамана": в Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

В центре Якутска в субботу прошел пикет в поддержку шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять демона из Путина", а теперь находится по подпиской о невыезде по обвинению в призывах к экстремизму и признан невменяемым. В МВД Якутии число участников оценили в 45 человек, организаторы сообщили о более 200 пикетчиках.

По словам одного из организаторов мероприятия, активистки и депутата Госсобрания Якутии Сулустааны Мыраан, "люди уходили-приходили, но всего было около 200. Это можно проверить по количеству подписей в поддержку шамана, которые мы собрали". Она отметила, что пикет продолжался около двух часов, несмотря на холод и выпавший снег. Мыраан добавила, что акцию можно считать успешной еще и потому, что люди боятся преследования со стороны властей и правоохранительных органов, но все же вышли на площадь Ленина с плакатами.

Среди лозунгов были "Я/Мы шаман", "Нет карательной медицине", "Свободу Александру Габышеву", "Руки прочь от Саши-шамана", "Россия с тобой". Участники пикета настаивают на том, что у Габышева, согласно конституции, есть право на свободу совести и вероисповедания, право на свободу передвижения и высказывание своих мыслей о политической и экономической ситуации в стране. Жители Якутска выразили несогласие с возбуждением уголовного дела против шамана и результатами медицинской экспертизы.

"За то, что человек пошел изгонять из другого человека бесов, не должны привлекать к ответственности. Потому что есть там бесы или нет - еще не доказано, а вот как реагирует на это избранная нами же власть - это уже странно и подозрительно", - прокомментировал порталу "Якутия.Инфо" участник пикета, представитель "Левого фронта" в Якутии Артур Дрон.

Он отметил, что когда Габышев жил в лесу, "его никто не трогал, хотя для его жизни это было гораздо опаснее", но когда он начал поход на Москву, "его сразу же поймали и арестовали". По мнению Дрона, это говорит о том, что власть боится.

Участвовавшая в пикете жительница Якутска Дойдуна Догордурова рассказала, что знает шамана лично и не считает его психически больным и невменяемым. "Но почему-то, когда человек говорит правду, его сразу называют то психом, то дураком. Александр Габышев сказал открыто то, о чем мы все думаем", - констатировала она. Пикет был согласован с властями и прошел мирно, без задержаний. Сулустаана Мыраан сообщила порталу "Сибирь.Реалии", что в ближайшее время намерена подать заявку на проведение большого митинга в поддержку Габышева, хотя и уверена, что столкнется с трудностями: пикет, например, власти согласовывали долго, пытаясь перенести его на окраину Якутска.

Кроме того, в начале субботней акции полиция пыталась запретить пикет под предлогом отсутствия необходимого ограждения. Мараан же указала, что это упущение самой полиции, и пригрозила скандалом в случае срыва пикета. Через полчаса по заявлению депутата место пикета огородили.

Сейчас Александр Габышев находится у себя дома в Якутске. Он ожидает повторной, уже независимой экспертизы своего психического здоровья, которую организуют адвокаты из организации "Правозащита Открытки", передает радиостанция "Эхо Москвы".