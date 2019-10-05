Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после высказываний о ней Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

В среду Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, хотя и приветствует тот факт, что подростки и молодые люди "обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии"."Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения", - подчеркнул президент РФ.

Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен". Президент также заявил о поддержке властями РФ идей, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии, напомнив, в частности, о принятии Москвой Парижского соглашения по климату, о шагах РФ по ограничению выбросов, развитию альтернативных источников энергии и так далее.

Описание в профиле Тунберг теперь гласит: "Добрая, но плохо информированная девочка". Ранее Тунберг ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп.

В своем выступлении экоактивистка обвинила мировых лидеров в убийственном невнимании к глобальной проблеме изменения климата, которая в дальнейшем может сказаться на будущем человечества. Интернет-скептики в ответ обвинили Грету в излишней эмоциональности и предположили, что она является PR-марионеткой, используемой в финансовых интересах своих родителей и других лиц. Впрочем, доказательств этому представлено не было.

Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.