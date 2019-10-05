Иранских хакеров обвинили в попытке вмешаться в выборы в США

Хакеры из Ирана более 2700 раз атаковали высокопоставленных лиц в США для того, чтобы повлиять на президентскую гонку 2020 года, заявили в компании Microsoft.

Иранские хакеры более 2700 раз в течение нескольких недель атаковали высокопоставленных лиц в США с целью вмешаться в президентские выборы в 2020 году. Об этом сказано в заявлении компании Microsoft, опубликованном в пятницу, 4 октября.

По данным компании, хакерская группировка Phosphorous попыталась получить доступ к 241 аккаунтам представителей американского правительства, журналистов, а также сотрудников штаба одного из вероятных кандидатов в президенты.

Высокая мотивация хакеров

Microsoft не раскрыла, какой именно штаб подвергся атаке. В четырех случаях атаки были успешными. По оценкам компании, нападение хакеров не было технически сложным, однако там отметили "высокую мотивацию группировки, готовой вкладывать время и средства". По мнению специалистов Microsoft, Phosphorous базируется в Иране и связана с властями этой страны.

Летом в Конгрессе США заявили о беспрецедентном уровне активности российских хакеров во время выборов в 2016 году. Так, по данным Комитета Сената по разведке хакеры из РФ пытались взломать компьютеры избирательных систем по всей стране.

Бывший спецпрокурор по РФ Робер Мюллер ранее предупредил, что Россия и другие страны планируют провести аналогичную кампанию вмешательства в выборы и в 2020 году.