Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена

Президенту США уже угрожает импичмент за аналогичную просьбу, которую он озвучил в разговоре с украинским коллегой Зеленским. Демократы в ярости, но Трамп заявляет, что расследовать коррупцию - его обязанность.

Несмотря на угрозу импичмента, президент США Дональд Трамп призывает и Китай начать расследование в отношении своего политического соперника Джона Байдена и его сына Хантера. "Кстати, Китаю тоже следовало бы начать расследование в отношении Байденов", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне в четверг, 3 октября.

На вопрос о том, обращался ли он уже с такой просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину, Трамп ответил отрицательно, добавив, в то же время, что его администрация может подумать об этом. По словам Трампа, то, что произошло в Китае, так же плохо, как то, что случилось в Украине. Речь идет о бизнесе Хантера Байдена в КНР. Агентство Reuters отмечает, что обращение Трампа к КНР происходит в необычное время, поскольку США и Китай сейчас вовлечены в ожесточенный торговый конфликт.

Между тем телекомпания CNN сообщила, что Трамп уже поднимал вопрос о расследовании против Байденов в телефонном разговоре с Си Цзиньпинем 18 июня, и запись этого разговора хранится в то же самой сверхсекретной электронной системе, где уже сохранен скандальный телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставший поводом для начала оппозиционными демократами процедуры импичмента против президента.

Возмущенная реакция демократов



Известие о том, что Трамп обращается с просьбой о расследовании к Китаю, вызвало гневную реакцию демократов. "Трамп вновь продемонстрировал, что он ставит личные интересы выше защиты безупречности наших выборов", - заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она указала, что президент вновь стремится повлиять на исход предстоящих президентских выборов с помощью иностранного правительства. Джо Байдена считают наиболее вероятным соперником Трампа на выборах, предстоящих в ноябре 2020 года.

В ответ на критику Трамп заявил, что он как президент имеет не только абсолютное право, но и обязанность расследовать или распоряжаться о расследовании коррупции, и это предполагает, что к другим странам можно обращаться за помощью.

Однако влиятельный председатель комитета Палаты представителей по делам разведки Адам Шифф считает, что президент не имеет права злоупотреблять своей должностью, чтобы принуждать руководителей иностранных государств к расследованиям против его политических соперников. Со своей стороны, Джо Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью, которое ставит под угрозу безопасность государства.