Мосгорсуд подтвердил обвинительный приговор блогеру Синице

Прокурор заявила о прямом умысле блогера, опубликовавшего твит о детях силовиков, и попросила оставить приговор Пресненского суда без изменений.

Мосгорсуд отклонил апелляцию блогера из Подмосковья Владислава Синицы на обвинительный приговор за твит о детях силовиков. В пятницу, 4 октября, суд подтвердил решение суда первой инстанции, отправившего Синицу в колонию общего режима на пять лет.

Как сообщает корреспондент DW из зала суда, прокурор Анастасия Зверева заявила о "прямом умысле" блогера. "Он прекрасно осознавал, что твит будет прочитан всеми, кто посещает его страницу", - подчеркнула она, попросив оставить приговор без изменения.

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В заключительном слова Синица поблагодарил всех, кто освещал этот процесс. "Никто не должен сидеть за слова. Я не согласен с теми трактовками, которые мне приписывают недобросовестные СМИ. Это даже не 37-й год, это охота на ведьм, присущая XIII веку", - отметил блогер, не признав свою вину и выразив надежду на рассмотрение его дела в ЕСПЧ.

В свою очередь, его адвокат Дмитрий Динзе указал, что "лингвисты и психологии посадили его на пять лет, но даже не побеседовали с ним, почему он это написал, в каком психологическом состоянии находился".

Накануне не удалось вынести решение



Рассмотрение апелляции Синицы началось накануне. В ходе слушаний Синица назвал свой твит "теоретическим суждением о том, что насилие может породить еще большее насилие", и заверил, что "категорически не хотел наступления таких последствий и никого не призывал к этому". Адвокат Денис Тихонов назвал поведение в адрес Синицы со стороны Тверского суда, отклонившего почти все ходатайства защиты о приглашении дополнительных свидетелей и проведении дополнительных экспертиз, "буллингом".

Адвокаты блогера утверждали, что психолого-лингвистическую экспертизу проводили некомпетентные специалисты (переводчик и учительница математики), наказание за вменяемое деяние неадекватно преступлению, а выступление главы Нацгвардии Золотова являлось давлением на суд. Адвокат Тихонов подчеркнул, что не установлено ни одного подписчика Синицы, который мог бы воспринять твит как призыв. Это сделали только двое сотрудников Нацгвардии, "в связи с чем возникает вопрос об их морально-психологическом состоянии".

Корреспондент DW отмечает, что те же эксперты фигурировали в деле Pussy Riot и судьи ЕСПЧ позже вынесли решение, что в их экспертизе есть ряд нарушений.

Приговор за твит



Пресненский суд 3 сентября приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима. Он признан виновным в "возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов".

31 июля 2019 года Владислав Синица написал в своем микроблоге Twitter фразу о детях силовиков, которую двое сотрудников Росгвардии расценили как угрозу в адрес членов своих семей. Твит был опубликован вскоре после того, как 27 июля в Москве прошла несогласованная властями акция оппозиции за честные выборы в Мосгордуму, жестко подавленная силовиками.