NYT: Трамп хотел стрелять в мигрантов и вырыть ров с крокодилами на границе

Президент США Дональд Трамп предлагал стрелять по ногам мигрантам, пытающимся пересечь границу с Мексикой и выкопать на границе ров со змеями или крокодилами. Это лишь несколько из его идей по борьбе с иммиграцией, которыми бывшие или нынешние функционеры администрации поделились с журналистами New York Times.

8 октября в США в свет выходит книга Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration ("Войны за границу: взгляд изнутри на атаку Трампа на систему иммиграции") журналистов New York Times Майкла Шира и Джули Хиршфельд Дэвис. Некоторые подробности того, что они узнали, изложены в статье, опубликованной газетой во вторник.

Книга основана на рассказах "более дюжины" чиновников, работающих в Белом доме и профильных ведомствах, об обсуждениях с президентом в марте нынешнего года. Они рассказали об этих событиях на условиях анонимности.

Белый дом пока не комментировал их утверждения.



О желании построить стену на границе Мексикой Трамп много раз говорил публично еще со времени своей предвыборной кампании. В этом году он сумел изъять 3,6 млрд долларов на строительство стены из бюджета Пентагона; законность этого решения, принятого вопреки позиции Конгресса, является предметом рассмотрения Верховного суда (в котором пять из девяти голосов принадлежат консервативным судьям).

Помощники объясняли президенту, что большинство его предложений нереализуемы, неоправданно затратны или незаконны. За этим в начале апреля последовала череда увольнений руководителей иммиграционных служб, в том числе министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Что утверждают авторы?



Книга рассказывает о событиях одной недели в марте 2019 года, когда Дональд Трамп заявлял, что нелегальную миграцию в США надо остановить раз и навсегда.

Источники рассказали журналистам, что в неофициальных беседах со своими помощниками президент предлагал дать пограничникам распоряжение стрелять нелегалам по ногам. Стоило большого труда объяснить ему, что это незаконно.

"В частных разговорах президент часто говорил об укреплении границы наполненным водой рвом, куда можно выпустить змей и крокодилов. Он даже просил помощников, подсчитать, сколько это будет стоить", — пишут авторы.

"Он хотел, чтобы по стене провели высоковольные провода, а сверху установили шипы, способные пронзать человеческую плоть", — пересказывает газета рассказы источников.

Заграждения на границе с Мексикой по большей части состоят из стальных прутьев; существующие планы их усиления предусматривают использование такого же материала, отчасти потому, что пограничники предпочитают видеть, что происходит с противоположной стороны. Однако в какой-то момент Трамп требовал построить глухую стену из бетона и выкрасить ее в черный цвет. Одна покраска обошлась бы в миллион долларов на милю, объясняла президенту министр внутренней безопасности Кистьен Нильсен (он ее в итоге уволил).

В окружении Трампа вспоминают, что в один из дней он приказал полностью перекрыть границу с Мексикой к полудню следующего дня. Советники были в панике и бросились разубеждать президента.

По словам собеседников журналистов, в ту мартовскую неделю советники Трампа работали по 24 часа в сутки, пытаясь предотвратить последствия его распоряжений, в Белом доме творилось бог знает что.

Тогда им удалось убедить Трампа не закрывать границу, но некоторым из них это стоило должности, в том числе и Кирстьен Нильсен.

Трамп уволил их за то, что, как он выразился, они вставляли палки в колеса его миграционной политике.

Во время одного из совещаний по этому вопросу, на котором присутствовали Нильсен, госсекретарь Майк Помпео, на тот момент комиссар Погранично-таможенной службы США Кевин Макалинен, его зять Джаред Кушнер и другие представители администрации, Трамп закричал: "Вы выставляете меня идиотом. Я строил гонку на этом. Я должен решить этот вопрос".

Что происходит на границе?

Согласившись не закрывать границу, Трамп, тем не менее, ввел жесткие меры против нелегальных мигрантов.

Администрация неоднократно пыталась отбирать детей у арестованных за незаконное пересечение границы иммигрантов, хотя пока этим попыткам препятствуют суды.

Условия, в которых содержатся мигранты, — один из главных поводов для нападок на президента со стороны демократов.

Демократы контролируют администрации многих крупных городов и ряда штатов, в частности Калифорнии, и запрещают подотчетной им полиции сотрудничать с федеральными иммиграционными службами. Со вторника в городе Нью-Йорке муниципальным служащим даже запретили употреблять в официальных документах и материалах для общественности термины "нелегал" или "нелегальный иммигрант" для целей "принижения достоинства, уничижения и оскорбления" человека.

С октября прошлого по август этого года на границе с США задержаны более 800 тысяч человек, сообщает Таможенно-пограничная служба США. Это вдвое больше, чем за весь 2018 год.