Сенаторы США просят ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

Российское правительство продолжает преследовать лидеров оппозиции, заявляют сенаторы США. Они призывают задействовать "акт Магнитского" и ввести новые санкции.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин призывают госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека. Об этом говорится в письме Рубио и Кардина,опубликованном во вторник, 1 октября. Под ним стоят подписи еще девяти сенаторов.

Сенаторы в письме просят "принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, в том числе заключения под стражу по политическим причинам многих граждан". Политики призывают задействовать для этого "акт Магнитского".

"Акт Магнитского" был принят в США в 2012 году, он предусматривает применение персональных санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека. Подобные законы позднее приняли еще несколько стран.