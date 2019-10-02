Зеленский обсудил согласование "формулы Штайнмайера" с лидерами политсил в ВР и фракцией "Слуга народа"

1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Сайдика, которая согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами парламентских фракций по согласованию так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире одного из телеканалов.

"Да, эти консультации уже завершились", - сказал он.

После этого президент принял участие в заседании фракции "Слуга народа" в парламенте. Встреча состоялась в конференц-зале парламента.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам Зеленского, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".