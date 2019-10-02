Ни мира, ни войны: к чему российские кураторы готовят самопровозглашенные республики Донбасса

Как известно, Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал надежду, что он вместе с Владимиром Путиным "смогут решить свои проблемы". Российская власть обозначает возможность первой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита стран "Нормандской четверки".

А в Киеве источники "Голоса Америки" в окружении Зеленского говорят о уверенности в возможности компромисса по Донбассу "поскольку Россия готова к шагам навстречу".

Что в этот момент происходит на Донбассе отслеживал на месте корреспондент "Голоса Америки".

Не "сдача", но интеграция



На неподконтрольных Украине территориях не прекращаясь идет процесс дальнейшей интеграции с Россией.

Власти "ДНР" анонсируют восстановление железнодорожного сообщения с Россией, обещают в "ближайшее время" поезда в Москву и Санкт-Петербург. Отмывается подвижной состав - вагоны фирменных поездов типа экспресса "Донбасс" "Донецк-Москва" в избыточных количествах шестой год стоят на сортировочных путях до войны многолюдной узловой станции Ясиноватая. Жителям "ЛДНР" приходится ездить в российские города на заработки исключительно в автобусах - морозными зимами это превращается в большую проблему. До сих пор из Донецка и Ясиноватой ходили местные "электрички" и только два "поезда" - к пограничному переходу в Россию в поселке Успенка.

Ранее источники Голоса Америки в правительстве "ДНР" говорили о перспективных планах запуска в 2021 году скоростного поезда из Донецка до аэропорта Ростова-на-Дону. Свои аэропорты Донецк и Луганск потеряли в 2014, на границах взлетных полос до сих пор проходит линия соприкосновения.

Продолжается разворачиваться выдача российских паспортов жителям неподконтрольной части Украины. Начинался поток из Донецка в июне отправкой на паспортный пункт в Ростовской области России одного автобуса с соискателями гражданства России, продолжился формированием двух колон из трех автобусов каждый день в пять и девять утра. На прошлой неделе "паспортный экспресс" был расширен - теперь еще одна колона ежедневно стартует из Горловки. Такой же процесс идет и в "ЛНР".

В Донецке ожидают открытия еще одного паспортного пункта в Ростовской области для каждой "республики" уже этой осенью.

"Да нас "обилеченных" пока немного - какие-то десятки тысяч получили российские документы, - рассказывает свое видение ситуации Голосу Америки источник в окружении "главы ДНР" Дениса Пушилина. - Но мы уже есть, нас только в Донецке больше десяти тысяч и еще 35 тысяч сдали документы, нас граждан России, будет все больше и больше. Как вы представляете выборы по украинским законам с нашим участием? Нам обещают, что эти земли никто отдавать не будет!"

"Обилеченными" - здесь называют людей, получивших по ускоренной процедуре паспорта РФ. В первую очередь ускоренную процедуру, которая обычно занимает 1.5 месяца, проходят местные военные, чиновники и руководящие работники ГП ("государственных предприятий").

Источники Голоса Америки в Донецке и Цхинвале (Южная Осетия) рассказывают о недавних визитах Дениса Пушилина в Южную Осетию и последующем вывозе "правительственной делегации ДНР" в Сирию. В Донецке не скрывают участие "республики" в промышленной выставке в Дамаске в конце сентября и попытку получения контрактов на восстановление сирийской инфраструктуры для местных заводов.

По сообщениям источников Голоса Америки в Донецке Дениса Пушилина как главу ДНР продвигает помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, вылет представителей непризнанных ДНР и республики Южная Осетия в Дамаск называют "работой в пуле Суркова".

"Ее сексуальная жизнь"



"Ее сексуальная жизнь как комендантский час - пусто, никого нет, только пройдет иногда пара алкоголиков" - такую шутку выдала на сентябрьской игре одна из команд луганской лиги КВН.

В украинском Донецке власти "ДНР" с 1 октября ужесточают комендантский час, продляя его с 23-00 до 5 утра (до сих пор он заканчивался на час раньше, а во время Чемпионата мира по футболу в России начинался на два часа позже) - каждый задержанный на улице после 23-00 как минимум проводит ночь в коридоре ближайшего отделения милиции. Комендантский час на шестом году войны превратился в местную психологическую проблему - его нет нигде в Донецкой и Луганской области, кроме неподконтрольных территорий, ситуация усугубляется тем, что общественный транспорт в том же Донецке снижает интенсивность работы с 19-00, а с 20-00 практически перестает ездить - после жизнь в городах "ДНР" просто замирает. Этот процесс находит свое выражение даже в шутках местных лиг КВН, встроенных в российский союз КВН, команды-победители из Донецка и Луганска на деньги бюджета регулярно выезжают на зимние фестивали Александра Маслякова в Сочи, здесь это еще одна "государственная программа" по интеграции региона в Россию.

С 1 по 14 октября на неподконтрольных территориях Донецкой области Украины стартует процесс переписи населения. Продлится он две недели, для участия в переписи не нужно никаких документов, переписчиков можно вызывать на работу, а в перечне вопросов кроме личных данных есть место информации об образовании, источниках дохода, миграции, занятости вообще и в последнюю неделю сентября, национальности, владении русским и "иными" языками, наличии детей и сведения о посещении ими дошкольных и школьных учебных заведений.

Здесь годами "местной "нефтяной вышкой" называли российские социальные выплаты, при полной секретности всего и любых сведений от цифр бюджетов, до цифр потерь на линии соприкосновения единственная доступная всем публичная информация - отчеты статистических управлений "ДНР" и "ЛНР". Согласно им, на неподконтрольных украинскому правительству территориях проживает около 3.7 млн человек, в "ДНР" на 1 августа было чуть долее 2 млн 273 тыс. человек "наличного населения". Цифры управления по делам беженцев ООН и украинского Министерства по делам временно оккупированных территорий колебались вокруг 2.8 млн. Сотни тысяч человек разницы всегда означали дополнительные социальные дотации в рублях.

Между тем, если посмотреть на количество людей, проживающих в отдельных городах, то можно с удивлением обнаружить, что в многострадальном и обезлюдевшем Докучаевске равно как прифронтовой Ясиноватой население по сравнению с довоенным уровнем даже увеличилось.

Сейчас новое "правительство ДНР" во главе с бывшими руководителями непубличного концерна "Внешторгсервис", взявшего под контроль всю крупную промышленность на этих территориях с марта 2017 года, гражданами России Александром Ананченко и Владимиром Пашковым, пытаются выстроить прозрачный учет населения, чтобы оптимизировать затраты на социальную сферу.

Вокруг результатов переписи уже началась непубличная борьба - для "ДНР" после убийства в августе 2018 года Александра Захарченко характерно жесткое противостояние групп "главы ДНР" Дениса

Пушилина и премьер-министра Александра Ананченко. Опросные листы не содержат фамилий, для их заполнения с жителей не должны требовать документов, подготовленные для переписи "специалисты" получают за свою работу наличные в зависимости о количества сданных анкет.

В "правительстве ДНР" хотят по результатам переписи населения оптимизировать траты на содержание республик. Говорится также о плане социально-экономического развития территорий.

В Донецке пока не видно даже следов подготовки к возможным свободным выборам по украинскому законодательству в рамках выполнения Минских соглашений, в том смысле как его понимают в Киеве.

Источник "Голоса Америки" в Москве, близкий к Сергею Шойгу, так обрисовал перспективы мирного процесса на Донбассе: "Риторика по отношению к Украине действительно меняется и становится более спокойной, Россия может пойти на обеспечение режима полного прекращения огня на Донбассе, но о передаче территорий под украинский контроль я бы говорить не стал - нас скорее ждут длительные переговоры о статусе этих территорий, на годы!"

Как известно министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Коммерсанту уже назвал возможный с точки зрения России будущий статус Донбасса "похожим на Приднестровье". Где действительно давно не стреляют, нет экономической и транспортной блокады, но полный контроль над территориями, в том числе и силовой, остался за пророссийским правительством в Тирасполе.

Происходящее в "ДНР" и "ЛНР" скорее говорит о подготовке к такому сценарию не мира, но приостановки конфликта между Россией и Украиной.