В России подтвердили планы разрешить двойное гражданство

Власти России намерены разрешить иностранцам, желающим стать гражданами РФ, не отказываться от гражданства другого или других государств. Это следует из материалов правительства, размещенных на сайте российской Госдумы вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму в понедельник, 30 сентября.

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", — говорится в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством. По мнению экспертов, эта мера повысит привлекательность российского паспорта.

Инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября в администрации президента, сообщает агентство РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания. Одним из основных направлений политики в сфере миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России, следует из утвержденной в 2018 году президентом концепции миграционной политики на 2019-2025 годы.

По действующим правилам, иностранцы для получения российского паспорта в общем порядке должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке.