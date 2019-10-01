ВИДЕО: в Гонконге в день 70-летия КНР полиция впервые стреляла боевыми патронами

Во время протестов в Гонконге полицейский впервые выстрелил в демонстранта из боевого оружия. Евросоюз призвал стороны к деэскалации насилия.

Факт ранения протестующего Би-би-си подтвердили в полиции Гонконга. Ранее агентство Франс пресс со ссылкой на источник в полиции сообщило, что полицейский выстрелил, после того как на него напали в районе Чхюньвань.

Раненый находится в критическом состоянии. По информации Би-би-си, это 18-летний школьник. Корреспондент Би-би-си Грейс Цой поговорила с одним из его одноклассников.

"Мы ничего не знаем о его состоянии, но мы видели запись, это ужасно", - говорит он.

На видеозаписи, циркулирующей в интернете, видно, что один из демонстрантов лежит на земле и просит отвезти его в больницу. Еще на одном видео видно столкновение двух людей, она одном из которых полицейская форма.

Би-би-си не может подтвердить подлинность этих видеозаписей.

Протестующие в Гонконге во вторник вышли на улицы на фоне празднования в остальном Китае годовщины основания Китайской народной республики. Демонстранты называют эту дату "днем скорби".

Во вторник на улицах города вновь произошли столкновения. Протестующие применили зажигательные пушки, полицейские - слезоточивый газ и водометы.

Количество госпитализированных после стычек достигло 30 человек. Двое протестующих находятся в критическом состоянии.

В Евросоюзе во вторник призвали стороны "продемонстрировать сдержанность и добиться деэскалации" уличного насилия.

В Пекине во вторник прошел масштабный военный парад. Председатель Си Цзинпин пообещал обеспечить процветание в автономии.

В самом Гонконге во вторник не открылись по меньшей мере 15 станций метро и множество торговых центров. На улицах города размещено шесть тысяч полицейских.

17-е выходные подряд



Протесты в Гонконге не утихали и в выходные. Серия протестов в защиту демократии началась в Гонконге с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай, где действует иная юрисдикция и система уголовного права.

Демонстрации против законопроекта начались в марте и апреле, массовыми они стали в июне.