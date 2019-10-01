ПАСЕ на этой неделе обсудит протесты в Москве

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в предстоящие дни обсудит проходившие в Москве летом акции протеста в защиту честных выборов в Мосгордуму. 77 депутатов из 122 в понедельник, 30 сентября, поддержали включение этого вопроса в повестку сессии, 33 парламентария выступили против, а еще 12 воздержались.

Ожидается, что обсуждение состоится на пленарном заседании 3 октября. При этом формат не предусматривает принятия резолюции.

Провести дебаты по этому вопросу предложили представители "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE). Российская делегация в ПАСЕ раскритиковала их инициативу. Тема дебатов "выглядит несколько искусственно", заявил председатель делегации Петр Толстой. По его словам, власти "разрешают все активности оппозиции". Кроме того, "нарушения закона, которые были допущены летом, уже были урегулированы судом", добавил Толстой.

В свою очередь в Госдуме России сочли решение депутатов ПАСЕ вмешательством во внутренние дела РФ. Вынесение этого вопроса на обсуждение "является попыткой задействовать площадку Совета Европы для … продвижения политизированных и ангажированных оценок несистемной оппозиции и западных СМИ", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Акции протеста в Москве продолжались с июля. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях — 27 июля и 3 августа — были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело".