Саудовская Аравия предупредила о возможном скачке цен на нефть из-за действий Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман предупредил, что цены на нефть могут взлететь, если мировые лидеры не начнут прилагать усилия для сдерживания Ирана.

"Если мир не предпримет решительных действий по сдерживанию Ирана, мы увидим дальнейшую экспансию, которая угрожает мировым интересам. Поставки нефти будут нарушены, а цены на нефть подпрыгнут до невообразимо высоких показателей, которых мы еще никогда не видели", - сказал бин Салман в интервью телеканалу Си-би-эс.

По словам наследного принца, Ближний Восток обеспечивает около 30% мировых поставок энергоносителей, около 20% глобальных торговых коридоров и около 4% мирового ВВП.

"Представьте себе, что эти три составляющие исчезли. Это означает полный коллапс глобальной экономики, а не только Саудовской Аравии и стран Ближнего Востока", - предположил бин Салман.

На прошлой неделе Эр-Рияд обвинил Иран в проведении ракетного обстрела и использовании дронов при налете на стратегически важные нефтяные саудовские объекты.

Власти США предоставили спутниковые снимки и данные разведки в доказательство того, что за обстрелом действительно стоит Иран. Однако Тегеран категорически отрицает свою причастность к обстрелу территории Саудовской Аравии.

Ответственность за убийство Хашогги



Бин Салман также признал ответственность своей страны за убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года.

"Я беру на себя полную ответственность как лидер Саудовской Аравии, тем более что это (убийство) было совершено людьми, работавшими в саудовском правительстве", - сказал он.

При этом наследный принц подчеркнул, что лично не давал никаких приказов об убийстве журналиста и не знал о готовившемся преступлении.

В июне ООН опубликовала доклад, в котором утверждалось, что Мухаммед бин Салман лично причастен к убийству Хашогги. ЦРУ и ряд других западных разведслужб также заявляли, что саудовский наследный принц лично распорядился о проведении операции по ликвидации журналиста, критиковавшего его в своих публикациях.

По делу об убийстве Хашогги были арестованы 11 человек. В январе прокуратура Саудовской Аравии потребовала для пяти из них смертной казни.