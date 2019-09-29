В Гонконге сотни тысяч демонстрантов вспомнили о "революции зонтиков"

Сотни тысяч демонстрантов собрались в парке Тамар в деловом районе Гонконга. Митингующие забросали "коктейлями Молотова" правительственные здания.

От 200 до 300 тыс. демонстрантов приняли участие в митинге в парке Тамар в деловом районе Гонконга. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщил Джимми Шэм, активист движения Фронт за гражданские права человека. Его слова приводит местная телерадиовещательная корпорация Radio Television Hong Kong (RTHK).

Мероприятие было приурочено к пятилетней годовщине начала протестных акций Occupy Central, вылившихся осенью 2014 года в так называемую "революцию зонтиков". Митинг начался в 19.15 по местному времени (14.15 мск) с показа видеозаписей, запечатлевших основные моменты нынешних протестов против законопроекта об экстрадиции. Собравшиеся скандировали лозунги в защиту своих требований и почтили минутой молчания память нескольких активистов, покончивших с собой в знак несогласия с политикой материкового Китая.

"Пять требований"

Активисты настаивают на выполнении "всех пяти требований - и ни одним меньше". Речь идет о прекращении использования термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня. Кроме того, демонстранты требуют освободить всех арестованных ранее участников протестов, провести независимое расследование действий полиции во время акций 12 июня, учредить прямые всеобщие выборы главы администрации района и аналогичную процедуру для заксобрание.

Акция в парке Тамар была завершена досрочно, буквально через час после начала, поскольку участники опасались разгона со стороны полиции.

Между тем, как сообщает агентство AFP, в других районах города, в частности возле правительственных зданий в центре, демонстранты применили силу и забросали комплекс "коктейлями Молотова". Полиция задействовала один из находившихся в ее распоряжении водометов.

Многомесячные акции протеста

В Гонконге уже более трех месяцев не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие добиваются проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.

В начале сентября активисты вновь заблокировали несколько трасс в аэропорт, это привело к отмене не менее десяти авиарейсов. 31 августа ситуация резко обострилась после того, как протестующие подожгли баррикаду на одной из главных транспортных артерий возле штаб-квартиры гонконгской полиции. Полицейские применили слезоточивый газ, дубинки и водометы с синей краской. Правозащитная организация Amnesty International призвала расследовать случаи полицейского насилия.