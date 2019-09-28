С начала года в Европу по Средиземному морю прибыло 68 тысяч мигрантов и беженцев

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С начала 2019 года более 68 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю, 970 человек погибли или пропали без вести в пути, передает ТАСС со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ).

"По состоянию на 25 сентября включительно в Европу по морю прибыли 68113 мигрантов и беженцев, что примерно на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года", - сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Джоэл Миллман. По данным организации, около 80% прибывших направились в Грецию (36200 человек) и Испанию (17209). Остальных приняли Италия, Кипр и Мальта. При этом, с января в Средиземном море погибли 970 мигрантов и беженцев. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года, отметил официальный представитель. Статьи по теме: Участникам миссии ЕС не позволят спасать беженцев у берегов Ливии Турция и США провели первое совместное патрулирование в зоне безопасности в Сирии Всего с начала января в мире погибли 2344 мигранта и беженца, в том числе 323 - на границе Мексики и США, 268 - в Северной Африке, 253 - в странах Африки южнее Сахары, 154 - в Карибском бассейне, 93 - на Ближнем Востоке, 87 - в регионе Африканского Рога, 84 - в Центральной Америке и 47 - в Европе. С начала 2014 года число погибших превысило 33,5 тыс.

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