Помпео обязали предоставить документы о контактах с Украиной

Госсекретаря США Майка Помпео обязали предоставить им все документы, касающиеся контактов Дональда Трампа и сотрудников его администрации с украинскими властями. Трампа подозревают в попытке оказать давление на президента Украины, это уже стало поводом для запуска процесса импичмента.

Обращение к Помпео за подписью глав трех комитетов палаты представителей - по раздведке, международным делам и надзору - размещено на сайте конгресса.

Главы комитетов пишут, что хотят установить "в какой степени президент Дональд Трамп подверг риску национальную безопасность, оказав давление на Украину с целью вмешательства в выборы 2020 года в США и не давая Украине доступ к помощи, выделенной конгрессом для противостояния российской агрессии".

Демократы были вынуждены прибегнуть к судебному запросу, потому что Помпео не хотел предоставлять документы, добавляют главы комитетов.

Кроме того, комитеты обязали дать показания пятерых чиновников Госдепа, включая бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который по данным СМИ ушел в отставку в ночь на субботу.

Сам Помпео пока не давал комментариев СМИ. Ему дали неделю на то, чтобы предоставить документы.

В субботу к обвинениям в адрес Трампа добавилось еще одно. Газета Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает, что Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком заявил, что его не беспокоят попытки России вмешаться в американские выборы, потому что США сами влияют на выборы во других странах.

Звонок Трампа

Президенту Трампу грозит импичмент. Его обвиняют в содействии вмешательству иностранного государства в американские выборы из-за телефоного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Три дня назад палата представителей США объявила о запуске процесса импичмента президента из-за этого звонка. По их версии, Трамп просил Зеленского расследовать деятельность сына своего наиболее вероятного соперника на выборах 2020 года, Джо Байдена.

Сын Байдена Хантер был членом совета директоров газовой компании "Бурисма" с мая 2014 по апрель 2019 года. Владелец компании Николай Злочевский стал фигурантом уголовного расследования, которое инициировал тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин. Джо Байден в 2015 году потребовал отправить Шокина в отставку, пригрозив отзывом гарантий по кредитам Украине.

Впрочем, увольнения Шокина пытались добиться и другие западные чиновники. Они считали, что он недостаточно эффективно расследует обвинения в коррупции.

В разговоре с Зеленским 25 июля Трамп намекнул, что этот случай неплохо было бы расследовать. "Ходит много разговоров про сына Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать больше об этом, - сказал Трамп в разговоре с Зеленским. - Так что, если бы вы могли предпринять что-то вместе с генеральным прокурором, было бы здорово".

По версии противников Трампа в конгрессе, президент таким образом хотел испортить репутацию Байдена, который является его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах. Однако он сделал это при помощи главы зарубежного государства, то есть попытался повлиять на предстоящие выборы помощью главы другого государства.

Поводом для расследования относительно разговора стала жалоба анонимного разоблачителя из спецслужб.

Президент США заявлял, что считает происходящее "охотой на ведьм".

Волкер и Украина



Курт Волкер в 2017 году был назначен спецпредставителем США по Украине. Он играл ключевую роль в попытках Вашингтона разрешить украинский кризис.

В ночь на субботу на фоне скандала с Зеленским Волкер подал в отставку, сообщают СМИ.

Волкер был упомянут в жалобе неизвестного информатора, с которой начался скандал. В тексте говорится, что Волкер и посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд встретились с Зеленским и другими украинскими политиками 26 июля.

В тексте жалобы говорится, что два дипломата, предположительно, давали советы украинскому руководству о том, как реагировать на требования Трампа к Зеленскому.