Лукашенко: Я Путину сказал: "Если есть мысль, что мы можем войти в состав России, — выбрось это из головы"

Беларусь намерена развивать интеграционные процессы с Россией, не опасаясь за свой суверенитет и независимость. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ.

Фрагменты интервью продемонстрировали в эфире телеканала ОНТ.

"Слишком много не то что досужих, а абсолютно неправильных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Российской Федерацией. Все опасаются. А чего опасаетесь? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше чем Украина. Да, на нас влияет Украина, на нас влияет Польша — в разной степени, балтийские страны — в меньшей степени. В большей — Российская Федерация. Мир взаимозависимый", — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что Беларусь будет укреплять свою независимость, чего бы это ни стоило.

"Мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: "Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, — выбрось это из головы". Чисто эмоционально, скажите, я первый президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Он мне говорит: "Да Господь с тобой. Нет даже мысли такой". Такой был его ответ", — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси тоже говорят о том, что он намерен "сдать независимость и суверенитет".

"Глупость полная. Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на 25-летней независимой Беларуси, которой я как могу, так и управляю, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми? Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну", — добавил Александр Лукашенко.

Интеграция с Россией





Официально "Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства" пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.

10 дней назад газета "Коммерсантъ" опубликовала статью о "Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства". Согласно плану интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка. Кроме того, документ предполагает создание "единого регулятора" рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. В издании посчитали, что такая степень интеграции — выше, чем в Евросоюзе.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. "Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы", — подчеркнула Эйсмонт.

Ситуацию прокомментировал также министр экономики Дмитрий Крутой по поручению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

В письме за его подписью говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве. По мнению белорусских властей, "публикация проекта программы в отсутствии пакета дорожных карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса".

Ранее сообщалось, что парафированную 6 сентября 2019 года премьерами программу интеграции президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали подписать 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Как все сложится к тому времени, пока никто не берется предсказать.