Саудовская Аравия не исключает военный ответ Ирану за обстрел своих нефтяных объектов

Саудовская Аравия допускает любой ответ Ирану за нападение на ее нефтяные объекты, включая военный, заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

"Никто не хочет войны, никто не хочет эскалации. Мы рассматриваем все доступные нам варианты ответных действий. Придет время, и мы примем решение", - сказал аль-Джубейр в интервью Би-би-си в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Эр-Рияд считает Иран ответственным за ракетный обстрел и использование дронов при налете на стратегически важные саудовские объекты.

"Мяч на стороне иранцев. Они должны перестать вести себя так агрессивно. Политика умиротворения не работала с Ираном в прошлом и не принесет плодов в будущем", - добавил саудовский министр.

Ранее США предоставили спутниковые снимки и данные разведки в доказательство того, что за обстрелом действительно стоит Иран. Британия, Франция и Германия согласились с доводами Вашингтона.

"Если Иран продолжит идти по пути смерти и разрушений, никто не должен вести с ним никакие переговоры", - сказал Адель аль-Джубейр в своем интервью Би-би-си.

Иран категорически отрицает свою причастность к обстрелу территории Саудовской Аравии.

Ответственность за нападение взяло на себя движение йеменских повстанцев-хуситов, однако в Эр-Рияде считают, что хуситам не под силу атака такой дальности и такого масштаба.

В прошлом году США вновь ужесточили санкции против Ирана, после того как Дональд Трамп вывел страну из соглашения по иранской ядерной программе.

По условиям сделки, заключенной в 2015 году между Ираном и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией и Евросоюзом, в ответ на смягчение международных санкций Тегеран обязался предпринять ряд шагов, доказывающих, что он не работает над созданием ядерного оружия.

В мае 2018 года Белый дом заявил, что попытается уговорить другие страны не покупать иранскую нефть и прибегнет к давлению на Иран с целью заключения новой ядерной сделки.

Исторической встречи не будет



В среду госсекретарь США Майк Помпео, принимающий участие в Генассамблее ООН, заверил репортеров, что Вашингтон заинтересован в мирном урегулировании с Ираном.

"В конечном итоге иранцам надо будет самим решить, выбирают ли они насилие и ненависть", - сказал Помпео.

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвался организовать историческую встречу между Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

Однако Роухани с трибуны Генассамблеи ООН отказался встречаться с Трампом, пока против его страны действуют экономические санкции. Он также выразил сомнение в том, что США искренне хотят разрешить ситуацию, напомнив присутствующим, как в прошлом году Майк Помпео чуть ли не с гордостью заявил, что Вашингтон наложил на Иран "самые жесткие санкции в истории".

"Как можно им верить, когда официальные представители американского правительства приветствуют планомерное уничтожение великой нации, приветствуют давление, оказываемое на 83 миллиона иранцев, особенно женщин и детей? Народ Ирана никогда не забудет и не простит этих преступлений и этих преступников", - сказал президент Ирана.

Он также отверг идею совместного фото с Дональдом Трампом, который в прошлом уже инициировал снимки с другим непримиримым противником политики США - лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Подобные фотографии, фотографии момента, уместны на последнем этапе переговоров, но не в их начале", - объяснил Хасан Роухани.