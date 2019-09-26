Россияне потеряют часть вкладов в долларах и евро

В Госдуме РФ готовятся к рассмотрению законопроекта, цель которого - введение отрицательных ставок по вкладам в иностранной валюте.

Как рассказал газете "Известия" глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, "речь идет о депозитах во всех иностранных денежных единицах". По его словам, начать обсуждение законопроекта депутаты планируют в октябре 2019 года.

На введении отрицательных ставок по валютным депозитам настаивает Центробанк. Министерство финансов уже поддержало эту идею. Как пояснила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, сейчас россияне несут в банки много валюты, и банки вынуждены ее размещать за границей с ущербом для себя. Пока банки РФ не могут привлекать средства клиентов в валюте по отрицательным ставкам, так как это не разрешено законом, для такого нововведения и потребовался законопроект, вносящий существенные изменения в законодательство. Если предложение будет принят, то никаких "годовых" процентов по валютным депозитам россияне не увидят, а, наоборот, будут сами оплачивать банкам услугу хранения своих долларов и евро на счете.

Эксперты отмечают, что доля вкладов россиян в иностранной валюте непрерывно растет с начала 2019 года. В результате к началу осени она достигла рекордных за четыре года $95,5 млрд (в долларовом эквиваленте). В августе доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объеме выросла с 21,1 до 21,5%, сообщает ЦБ в информационном материале о развитии банковского сектора РФ. При этом рост доли валютных депозитов сохранялся два последних месяца.

По мнению экспертов, это связано с ослаблением рубля, из-за чего россияне используют "защитные" валюты для сохранности своих сбережений.

Новый законопроект об отрицательных ставках по валютным депозитам вписывается в новую правительственную экономическую инициативу в рамках дедолларизации.

Речь об этом активно зашла осенью прошлого года, когда правительство обсуждало ситуацию, когда Россия оказалась в условиях все увеличивающихся санкционных мер со стороны США и Евросоюза.

В январе 2019 года стало известно, что Банк России сократил свои резервы в долларах на 101 млрд (с 201 млрд до 100 млрд долларов). К началу осени 2018 года вложения в американские гособлигации, которые в 2010 году составляли 176 миллиардов долларов, сократились до 14 миллиардов в рамках "процесса дедолларизации".

Какие отрицательные ставки действуют в банках Европы

Банковские системы многих европейских стран уже давно действуют при отрицательных ключевых ставках. Поэтому банки устанавливают минусовые ставки и по депозитам.

К примеру, Центробанк Дании пять лет назад опустил ставку по депозитам до -0,2%. За ним последовали соседние страны, чтобы избежать рисков широкомасштабного притока капитала. На сегодня многие европейские банки все еще остаются в отрицательной зоне.

Отрицательные ставки к Европейского центрального банка, у банка Швеции (от минус 0,125% до минут 0,75%), Дании (до минус 0,65%). В Нацбанке Швейцарии на протяжении нескольких лет установлена отрицательная процентная ставка минус 0,75%, как и в банках Японии (на сентябрь процентная ставка по депозитам коммерческих банков в японском ЦБ находится на уровне минус 0,1%).

Здесь действует тот же механизм, что и на товарных рынках. Если предложение товара превышает спрос, то цена на него падает. А деньги - тоже товар. Так как денежная продукция измеряется триллионами долларов, то это отражается на цене денег - она становится не только нулевой, но и отрицательной.

Как писал "Коммерсант" в мае этого года, отрицательные ставки свидетельствуют о смене парадигмы всего банковского сектора. Коммерческие банки перестают получать проценты за хранение денег в центробанках, да еще и вынуждены за это платить. На первое место выходит проблема сохранения капитала, что в Европе и происходит среди основной массы вкладчиков.

Если же вкладчики хотят получить какую-то заметную доходность в Европе, то для этого существуют специальные программы: аналоги ПИФов, инвестиционные программы, которые предлагают те же банки, но там другие риски и доходность.

Однако, по мнению экспертов, в России стратегия отрицательных ставок действовать не будет, потому что для банков вклады являются крайне важной составляющей пассивов. К тому же россияне не оставят деньги под отрицательный или даже около нулевой процент.