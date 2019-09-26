Трамп раскритиковал Европу за то, что он считает недостаточной поддержкой Украины

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп осудил европейские страны за то, что они не поддерживают Украину в ее конфликте с Россией.

Об этом свидетельствует расшифровка разговора, опубликованная в среду.

О критике Трампа в адрес Европы стало известно, когда содержание разговора было обнародовано на фоне попыток оппозиции подвергнуть президента импичменту за призыв к Зеленскому расследовать деятельность его политического соперника Джо Байдена.

США являются одним из ключевых сторонников Украины с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

"Мы многое делаем для Украины. Мы прилагаем большие усилия и уделяем много времени – гораздо больше, чем европейские страны, и они должны помогать вам больше, чем сейчас", – сказал Трамп Зеленскому в ходе разговора.

"Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, – это только разговоры. [Канцлер Германии] Ангела Меркель говорит об Украине, но ничего не делает", – добавил он.

Согласно расшифровке, Зеленский в ответ сказал, что согласен с этим "на 1000 процентов".

"Европейскому Союзу следовало быть нашим крупнейшим партнером, но технически США – гораздо более крупный партнер", – сказал Зеленский, который пришел к власти в мае.

Он поблагодарил США за поддержку в сфере обороны, отметив, что Украина "почти готова" закупить у них дополнительные противотанковые ракеты Javelin.

Тем не менее многочисленные замеры показывают, что ЕС оказывает Украине более значительную помощь, чем США.

В частности, Организация экономического сотрудничества и развития утверждает, что средняя ежегодная помощь Украине от институтов ЕС в 2016-2017 годах более чем в два раза превышала помощь США. И это без учета вклада отдельных европейских стран.

На совместной пресс-конференции с Зеленским в Генеральной Ассамблее ООН в среду Трамп добавил, что европейские страны "должны чувствовать себя немного виноватыми" и "должны тратить гораздо больше".

Во вторник президент США заявил, что он заморозил помощь Украине на сотни миллионов долларов, но лишь для того, чтобы заставить европейских союзников увеличить поддержку правительства Зеленского.

Трамп отрицал, что призыв к украинскому коллеге расследовать деятельность Байдена был неправомерным, и пренебрежительно отозвался о расследовании в рамках импичмента.