Этот дефект позволял злоумышленникам устанавливать на компьютеры с этим браузером зловредные программы.
В интернете создано множество сайтов, которые заражают зловредным кодом браузеры посетителей.
В своем описании этого дефекта Microsoft заявил, что уязвимость присутствовала в версиях 9-11 браузера IE.
Корпорация призвала пользователей немедленно загрузить обновление.
Обычно Microsoft публикует обновления раз в месяц. Однако серьезность уязвимости побудила корпорацию пойти на необычную чрезвычайную меру.
Проблема была обнаружена инженером компании Google Клементом Лесинь, работающим в отделе анализа угроз цифровой безопасности.