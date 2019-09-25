Борис Джонсон заявил о необходимости провести в Британии новые выборы

После поражения в Верховном суде Великобритании, признавшего во вторник, 24 сентября, незаконным решение правительства отправить британский парламент на принудительные каникулы, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о необходимости провести новые парламентские выборы. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщили агентству Reuters, источники близкие к британскому правительству, премьер-министр не намерен подавать в отставку, к чему его призвал, в частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. По данным источника, Джонсон намерен провести телефонные переговоры с министрами своего кабинета и вернутся в Лондон сразу же после своего выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН.

В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин выступая с заключительной речью на съезде партии в Брайтоне категорически высказался против проведения новых выборов до тех пор, пока Великобритании 31 октября грозит жесткий "Брекзит". Он еще раз призвал Джонсона подать в отставку. "Я думаю, что он не соответствует должности премьер-министра", - цитирует Корбина агентство dpa.

Партия лейбористов вынуждена была сократить программу своего съезда до одного дня, поскольку британский парламент, после решения Верховного суда страны вновь приступит к своей работе уже утром в среду, 25 сентября.