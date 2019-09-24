В России появился прототип лазера для уничтожения опасных астероидов

Группа исследователей из Самарского национального исследовательского университета имени Королева, филиала Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) университета Эмори (США) создала экспериментальную лазерную установку, на основе которой в будущем можно будет конструировать лазеры для защиты Земли от представляющих угрозу астероидов.

"На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактные и мощные источники когерентного излучения для применений в промышленности", – цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы Самарского университета.

Как уточняется в сообщении в основе прототипа лежит идея профессора химии университета Эмори Майкла Хэвена: для накачки используется излучение диодных лазеров, а в разрядной камере атомы инертных газов (неона, аргона, криптона, ксенона) переводятся в метастабильное возбужденное состояние в плазме, создаваемой электрическим разрядом при давлении порядка атмосферного. В такой газовой среде формируется гораздо более мощный и качественный лучевой поток, чем в современных полупроводниковых лазерах.

"Предложенное сочетание технологий позволяет создать компактный лазер, который способен выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт. Кроме того, активная среда такого лазера содержит только инертные газы, что существенно упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант лазерной установки – в отличие от лазеров на парах щелочных металлов", - пояснил Хэвен.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории "Физика и химия горения" Самарского университета Павла Михеева, прототип лазера будет использоваться для поиска оптимального способа получения метастабильных атомов инертных газов и эффективных режимов лазерной генерации.

"Сейчас, когда мы создали собственно установку, мы будем экспериментально изучать физические принципы построения такой системы – как проводить оптическую накачку, как мощность разряда влияет на концентрацию метастабильных атомов аргона, как зависит концентрация метастабильных атомов инертных газов от давления смеси", – сказал Михеев, уточнив, что такие лазеры можно использовать также для связи на дальнем расстоянии или даже передачи энергии.

Этот экспериментальный лазер стал первым лазером такого типа в России и пятым в мире. Четыре другие установки находятся в разных научных центрах в США, и, по словам Хэвена, ученые намерены создать более мощный лазер на аналогичных принципах.

Напомним, в июне прошлого года специалисты Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в состав Роскосмоса) сообщили, что разрабатывают технологию сведения космического мусора с орбиты при помощи лазера, который, по замыслу ученых, сможет испарять вещество с поверхности объектов космического мусора, постепенно растворяя их в пространстве. Для проведения испытаний в НПК СПП предлагали переделать в лазерную пушку строящийся трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова.