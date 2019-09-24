В МИД РФ заявили, что США не выдали визы ряду членов российской делегации

МИД России заявил во вторник, что США отказались выдать визы некоторым членам российской делегации, которые должны были принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает "Голос Америки".

Москва назвала этот шаг нарушением международных обязательств Вашингтона, сообщило агентство "Интерфакс".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила в фейсбуке Невыдачу виз в США, пишет "Настоящее время". По словам Захаровой, "американская сторона ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее".

"Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами", - заметила Захарова.

Сессия Генеральной Ассамблеи началась в понедельник, члены делегации планировали вылететь в Нью-Йорк во вторник.

Косачёв назвал ситуацию "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий. А вице-спикер Госдумы Петр Толстой в связи с инцидентом предложил "заменить" сотрудников посольства США в РФ на более компетентных, "на тех, кто в этом разбирается".