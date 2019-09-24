Алла Пугачева — советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая.

2 ноября Пугачева выступит в "Минск-Арене" с большим сольным концертом. Новое шоу певица приурочила к своему 70-летнему юбилею.