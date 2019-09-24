Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
naviny.by
24.сентября 2019 10:31
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Alla Pugačiova
Foto: RIA / Scanpix
"Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей", — говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.
Алла Пугачева — советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая.
2 ноября Пугачева выступит в "Минск-Арене" с большим сольным концертом. Новое шоу певица приурочила к своему 70-летнему юбилею.