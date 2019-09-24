Больше 80% преступлений против детей в РФ совершается в семьях

Нашумевшее дело сестер Хачатурян поставило перед российским обществом проблему семейного насилия над детьми, которые не могут дать взрослым отпор. Истории такого рода редко освещаются на всю страну, отчего создается впечатление, что издеваться над детьми способны лишь единицы. При этом каждый четвертый родитель признается, что хотя бы раз бил своего ребенка ремнем, а больше 80 процентов преступлений против детей в России совершаются именно в семье, пишет "Новая газета".

Проанализировав более 400 судебных решений об избиениях, истязаниях, убийствах и жестоком обращении с детьми, журналисты выяснили, что половина преступлений совершается родственниками и близкими людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, причем поводами для избиений в "воспитательных целях", которые нередко заканчивались трагедией, служили мелкие провинности или неприязнь к своим детям.

При этом для 40 процентов людей, избивших или убивших ребенка, суд признавал смягчающим обстоятельством беременность или наличие других детей у подсудимых: в 2015 году суд Тулы признал смягчающим обстоятельством факт наличия двух детей у женщины, задушившей родившегося у нее третьего ребенка. Юристы отмечают, что человек, имеющий детей, в большей степени будет стремиться к исправлению и возврату в семью, чем человек, у которого никого нет.

Чтобы избежать ответственности за преступление, подсудимым, не причинившим серьезный вред здоровью, было достаточно помириться с жертвами. Суд прекращал уголовное дело, даже если в силу возраста решение о примирении за ребенка принимал его представитель. Если ребенка не убили или его здоровью не причинили тяжкий вред, даже когда истязания длились годами, подсудимые в большинстве случаев получали условные сроки или исправительные работы.

Так, в марте 2016 года отец третьеклассника долго избивал его деревянным прутом и угрожал отрубить ему руки топором. Поводом для этого стал звонок классной руководительницы, которая рассказала, что школьник без разрешения берет чужие игрушки, и попросила отца объяснить сыну, что так делать нельзя. На следующий день мальчику стало плохо во время урока, и его увезли в больницу. Отца признали виновным по 116 статье УК РФ (побои) и приговорили к исправительным работам на четыре месяца и ежемесячному удержанию в доход государства 10 процентов зарплаты.

Серьезными проступками со стороны детей, по мнению россиян, являются мелкое воровство, курение, употребление алкоголя, наркотиков и хулиганство. В этих случаях две трети опрошенных родителей считают допустимым физическое наказание ребенка. При этом в большинстве случаев преступлений против детей речь шла не о так называемых серьезных проступках, а о "резко возникшей неприязни". Поводом для избиений становился громкий плач ребенка, который мешал работать или выпивать; нежелание ложиться спать или идти домой; плохая успеваемость в школе или отказ помочь по дому; то, что ребенок не включил телевизор или мешал его смотреть. Совсем маленькие дети получали побои за то, что их вырвало во время еды или "с целью отучения от грудного вскармливания". А очень многие дети были избиты после того, как вступились за мать.

Кроме того, после принятия закона о декриминализации домашнего насилия от уголовной ответственности стали освобождать даже тех родителей, которые истязали своих детей очень долгое время. Однако наказания за насилие в семье не были существенными и до этого: уголовные дела за побои в отношении близких людей практически не возбуждались, а поступившие в суд в порядке частного обвинения прекращались за примирением сторон. Хотя после принятия закона о декриминализации виновных в побоях близких людей чаще привлекают к ответственности, под декриминализацию могут попасть и многократные избиения детей, несмотря на то, что это противоречит сути закона.

Статьи 117 (истязание), 116 (побои) и 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) часто перетекают друг в друга, при этом факт истязания со стороны родителей доказать очень сложно. "До сих пор многим людям, в том числе и судьям, надо объяснять, что детей бить нельзя. Систематическое избиение детей воспринимается многими судьями не как умышленное истязание, а как неправильно понятый процесс воспитания", - отмечает специалист по семейному и детскому праву, адвокат Антон Жаров. О реальных сроках речь шла в основном в случаях, когда здоровью ребенка был причинен тяжкий вред (статья 111). Если ребенку причинили средний вред здоровью, условные сроки составляли больше 60 процентов приговоров. А по такой статье, как систематические истязания, по сути являющиеся пытками (статья 117), условное наказание получили более 70 процентов подсудимых.

Отмечается, что чаще всего преступления против детей в семье совершают мужчины. 70 процентов подсудимых, признанных виновными в истязании, нанесении побоев, избиениях или убийстве, - это отцы, отчимы, сожители матерей, дедушки, дяди и братья. "Орудиями" избиения при этом становятся не только руки, ноги или ремень, но и первое, что попалось под руку: шнуры от электроприборов, предметы для уборки (веники, швабры, щетки для пыли), деревянные палки и кнуты, ножи, хлысты и скакалки, кастрюли, кружки, тазы, стулья, телефон и обувь. В трех случаях были обнаружены использование газового пистолета, биты и резиновой дубинки, а одна из матерей, отругав дочь за неудовлетворительные оценки, предложила ей "на выбор" избиение кочергой или цепью. Психологи отмечают, что бытовое физическое насилие над детьми имеет серьезные последствия и может привести к тревожному расстройству, депрессии, а у очень чувствительных детей, которые находятся в ситуации постоянного насилия, появляются предпосылки для развития пограничного расстройства личности. Еще одним последствием этой травмы может стать такое же агрессивное и жестокое поведение по отношению к другим людям. Родители, применяющие насилие как метод, или не знают другого способа воспитания, или не могут справиться со своей злостью, под которой могут скрываться тревога, страх, обида или стыд за ребенка. При этом в Европе и США вред телесных наказаний уже давно доказан.

Как следует из результатов опроса, опубликованного на сайте "Левада-Центра", каждый четвертый россиянин (24%) знает о домашнем насилии в своей семье или среди своего окружения, а каждый четырнадцатый (7%) видел рукоприкладство у родителей. Каждый двадцатый (5%) при этом признался, что либо сам применяет насилие в семье, либо является его жертвой. По словам большинства опрошенных, под насилием в семье они понимали рукоприкладство, как с тяжелыми физическими последствиями (например, удары ногами), так и без них (пощечины) сексуальное изнасилование, угрозы забрать ребенка и словесные унижения.

Чаще всего с насилием сталкиваются женщины в возрасте 31-54 лет (8%), показал опрос. Довольно высок и процент мужчин старше 55 лет (7%), которые признались, что сталкивались с насилием в собственной семье. Самый высокий процент людей, знакомых с насилием, среди россиян с уровнем образования ниже среднего. На вопрос социологов о том, как следует действовать женщине, которую избил муж, 59% респондентов ответили, что следует обратиться за помощью в полицию, 20% опрошенных советуют идти к психологу, 11% участников исследования рекомендуют обратиться к адвокату. При этом в российском обществе нет нормы обязательного регулирования и карательной реакции на домашнее насилие: люди крайне редко обращаются к адвокатам, психологам или в некоммерческие организации для решения этой проблемы.

Правозащитники, а также авторы петиции, собравшей уже около 800 тысяч подписей, добиваются появления в России закона о профилактике насилия в семье, который бы предусматривал систему охранных ордеров и помощь пострадавшим, например, создание кризисных центров или убежищ.