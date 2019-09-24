США могут передислоцировать в Польшу часть военнослужащих из других стран Европы

"Голос Америки"

Соединенные Штаты, вероятно, перебросят в Польшу часть военнослужащих, размещенных в других странах Европы, заявил в понедельник президент Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам президента Трампа, Польша построит объекты для размещения американских военнослужащих, в соответствии с декларацией, которую подписали в понедельник американские и польские официальные лица. Трамп также сообщил, что Польша может участвовать в программе безвизового въезда в США, и сказал, что планирует "весьма скоро" организовать отложенный ранее визит в Польшу.

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