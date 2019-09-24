Washington Post: Трамп приказал заморозить финансовую помощь Украине еще до звонка Зеленскому

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн еще до звонка президенту Украины, сообщает Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента США.

По данным газеты, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани получил это распоряжение еще в середине июля на одном из межведомственных совещаний, и такое же распоряжение Трампа было передано в Министерство обороны и Госдепартамент. Тогда же чиновники Белого дома сообщили, что Трамп поручил им сообщить законодателям, что помощь задерживается из-за "межведомственного процесса".

Как отметил один из собеседников газеты, Трамп принял решение о

приостановке выделения денег из-за опасений по поводу коррупции в украинском правительстве. Средства для Украины, по данным газеты, были разморожены лишь в начале сентября из-за приближения конца финансового года (он в США заканчивается 30 сентября).