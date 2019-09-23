Клиентов турфирмы Thomas Cook взяли в заложники в Тунисе

Сотрудники отеля Les Orangers в Хаммамете не дали десяткам клиентов закрывающейся британской турфирмы Thomas Cook покинуть гостиницу и потребовали еще раз заплатить за проживание, пишет The Independent.

Как отмечается, сотрудники гостиницы побоялись, что компания, объявившая о своем банкротстве, не сможет с ними расплатиться и предприняли попытку взять деньги с отдыхающих.

По словам самих туристов, их буквально взяли в заложники — охранники заблокировали все входные двери, а администрация потребовала оплатить проживание. Также на территории отеля отключили беспроводной интернет.

Статьи по теме: Разорилась старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook

Британские издания пишут, что с туристов, собиравшихся выезжать в аэропорт, потребовали суммы в размере до 2,5 тысяч фунтов. Клиенты отказались платить деньги, заявив, что уже оплатили проживание в гостинице, находясь в Великобритании.

В Министерстве туризма Туниса заявили, что случай с задержанием туристов в гостинице был недоразумением, и отметили, что отдыхающим удалось улететь рейсом, который был изначально забронирован.