СМИ: в России усиливается влияние Православной церкви на ядерные дела

"В бывшем царском государстве не счесть фотографий, увековечивших то, как православные священники освящают солдат, военные корабли, бомбардировщики, танки, баллистические ракеты или другое атомное оружие. Однако в других странах мира эти снимки по-прежнему являются предметом толков и вопросов: как могущественному религиозному институту удалось за последние годы стратегически расширить свое влияние в рядах находящегося под пристальным наблюдением российского военного сообщества?" - задумывается журналист французской газеты La Croix Мало Треска.

"Во время круглого стола в Международном исследовательском центре Института политических исследований в Париже в пятницу 20 сентября на презентации своей последней книги "Ядерное русское православие: религия, политика и стратегия (издательство Стэнфордского университета, апрель 2019 года) профессор Школы управления, дипломатии и стратегии Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль) Дмитрий Адамский проанализировал глубокое переплетение между этими двумя сущностями", - говорится в статье.

"После падения советского режима православие стало фундаментальным элементом российской национальной идентичности. Таким образом, Церкви удалось вновь громогласно подтвердить свой авторитет, свое место в обществе и в государственных делах страны", - пояснил специалист перед полным залом.

"(...) После окончания советской эпохи рост влияния Церкви в военных делах переживал три разных периода: "десятилетие генезиса", когда это явление пустило корни - от 1991 года до начала 2000-х, затем "десятилетие обращения в веру", после первых мандатов президента Владимира Путина и, наконец, "десятилетие операционализации", в частности, в свете конфликтов на Украине или в Сирии", - уточнил исследователь.

"(...) Согласно научному труду Дмитрия Адамского, Церковь продолжает поддерживать Кремль в плане использования ядерного оружия, а также контроля за ним и осуществления программ по его разработке. При этом она открыто не воздействует на решение оперативных или теоретических вопросов, касающихся применения оружия массового уничтожения", - отмечает журналист.

"В последние десятилетия в России появилось нечто вроде испрашивания благодати на освящение ядерного оружия", - утверждает Дмитрий Адамский, который упоминает "освящение оружия, но также и строительство часовен, молитвенных залов в военных комплексах, переносных храмов на атомных подводных лодках, религиозные процессии во время смотров или парадов войск...".

"Подобное "испрашивание ядерной благодати" вызывает дебаты в Русской православной церкви. Например, в июне специальная комиссия Московского Патриархата впервые высказала неблагоприятное мнение в отношении практики освящения ядерного оружия", - указывает автор публикации.

"Тем не менее, по мнению эксперта, "проникновение веры, влияния Церкви в политическую сферу России настолько глубоко и совпадает с интересами стольких людей, что такое явление, как ядерное православие, сохранится даже после ухода президента Путина", - резюмирует La Croix.